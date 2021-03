Thierry Henry stopt met al zijn social media: ’Het is niet veilig, ik eis actie’

„Het is daar nu geen veilige plaats”, zegt Henry tegenover CNN. „Social media is een belangrijk hulpmiddel, maar helaas veranderen sommige mensen het in een wapen, omdat ze zich verschuilen achter een nepaccount. Ik heb gedaan wat ik voelde dat juist was, ik hoop dat ik andere mensen kan inspireren om hetzelfde te doen.”

Henry eist dat de bedrijven achter social media veel meer gaan doen om racisme en online pesten aan te pakken. „Ik heb genoeg van praten en luisteren, ik wil actie zien. Ik wil dat de mensen die hier over gaan in actie komen. Met het stopzetten van mijn accounts neem ik een standpunt in.”

De wereldkampioen van 1998 en Europees kampioen van 2000, die bij elkaar 15 miljoen volgers heeft op Facebook, Twitter en Instagram, baarde vorig jaar zomer ook al opzien toen hij nog in dienst was als hoofdtrainer van het Amerikaanse Montreal Impact.

Lang knielen

Kort nadat de donkere Amerikaan George Floyd in juli door politiegeweld om het leven was gekomen, knielden alle Amerikaanse voetballers en stafleden kort voorafgaand aan hun competitiewedstrijd. Henry, gekleed in een Black Lives Matter-shirt, bleef liefst acht minuten en 46 seconden geknield voor zijn dug-out zitten, verwijzend naar de tijd dat de politieagent zijn knie in de nek van Floyd hield.