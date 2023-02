Teamsprinters openen sterk op EK baanwielrennen

Later op de dag volgt de eerste ronde en daarna de finale. Nederland is titelverdediger. De verwachting is dat Jeffrey Hoogland dan de plaats inneemt van Van Loon. De Nederlanders zijn al jaren toonaangevend op het onderdeel waarbij drie renners de baan op komen voor een tijdrit over drie ronden. Na elke ronde valt een renner af waarna de laatste de tijd zet. Vorig jaar leed het team voor het eerst sinds lange tijd een nederlaag op een groot toernooi. Australië veroverde ten koste van Nederland de wereldtitel.

Bij de vrouwen realiseerden Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet de vierde tijd: 47,877. De Duitse vrouwen waren het snelst: 47,470.