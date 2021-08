Alireza Jahanbakhsh krijgt publiek met twee prachtige treffers op de banken tegen Luzern

De komst van de Iraniër was al een verrassing deze zomer voor de aanhang van Feyenoord, al betwijfelden sommigen of hij nog de power en klasse uit zijn AZ-periode zou hebben. Jahanbakhsh (28) was in de Engelse Premier League vooral toeschouwer geweest en kwam niet met de allerbeste data binnen in Rotterdam. Het was een beetje afwachten hoe hij zich drie jaar na zijn vertrek bij AZ zou presenteren in de wetenschap dat er na het originele prijskaartje van bijna 20 miljoen euro een flinke uitverkoopsticker op hem was geplakt.

Maar in de eerste helft van de return tegen het Zwitserse Luzern, dat in de eerste wedstrijd ook al zoek was gespeeld, betoverde hij de ruim 32.000 supporters van Feyenoord met magische bewegingen en doelpunten. Twee panna’s, haarscherpe passes en voorzetten en vooral die kanonskogels vlak langs de binnenkant van eerst de rechter- en toen de linkerpaal.

De wijze waarop hij die treffers vierde met de harde kern van de Rotterdammers liet weinig aan duidelijkheid te wensen over. Jahanbakhsh was euforisch, wees naar de hemel, wees naar het Legioen en maakte in zijn enthousiasme zo’n harde sliding op zijn knieën, dat hij in de grasmat bleef steken en bijna een koprol maakte.

Hoezo opluchting? De Iraanse international heeft het aardig kunnen verbloemen maar het moet aan hem gevreten hebben dat hij in Engeland als speler van Brighton niet het plezier en de goals heeft kunnen vinden waarmee hij in de Eredivisie als speler van AZ voor Nederlandse begrippen in de buitencategorie kwam.

Als hij erin slaagt die scoringsdrift in deze competitie het hele seizoen aan de dag te leggen dan mogen Arne Slot en Frank Arnesen in hun handen knijpen. In dat geval hebben ze – voor weinig geld, iets meer dan een miljoen euro – een perfecte opvolger voor Steven Berghuis gevonden. Maar één duikvlucht van een zeldzame, Iraanse zwaluw maakt nog geen zomer.

Dat ontdekte het thuispubliek vlak voor de pauze al. Jahanbakhsh voelde kort na zijn tweede treffer, een afstandsschot van 20 meter, al aan zijn lies. Hij trok er een grimas bij en zeeg even later neer op het gras. De medische staf velde meteen een teleurstellend oordeel, Jahanbakhsh moest de strijd al na minder dan een helft staken. In de komende 48 uur zal moeten blijken hoe ernstig de schade aan zijn lies of bovenbeen is en of hij tegen Willem II (zondag 16.45 uur) aan de start kan verschijnen voor het eerste optreden in de competitie.

"Spierblessure kleine domper op wervelend Europees optreden"

Helemaal verrassend zijn spierblessures niet bij voetballers die lang stil hebben gestaan en dan in een keer weer explosiviteit moeten tonen. Dat is zeker onder Slot een vereiste, al is die de afgelopen periode voorzichtig met hem omgesprongen. Juist omdat hij wist dat de rechtsbuiten wedstrijdritme ontbeerde.

In zijn totaliteit schotelde Feyenoord zijn fans een prima Europees avondje voor. Luis Sinisterra maakte er al snel 3-0 van na rust, maar ook Bryan Linssen en Guus Til hadden nog een paar keer het net moeten vinden. Linssen begon als eerste spits, werd rechtsbuiten toen Jahanbakhsh afhaakte en zag Robert Bozenik toen in de punt van de aanval weer een kans krijgen.

Feyenoord heeft nog één play-off ronde te gaan (19 en 26 augustus tegen het Zweedse Elfsborg) en mag in deze vorm gaan hopen op de groepsfase van de Conference League, voor wat die waard is. Zo belabberd als de start was (tegen de ploeg uit Kosovo), zo fris en aanvallend is het de laatste drie wedstrijden. Het elftal staat, de posities zijn verdeeld. De Oostenrijker Gernot Trauner naast Marco Senesi in het centrum van de defensie, een middenveld met Orkun Kökcü, Guus Til en Jens Toornstra en een aanval met Luis Sinisterra en Jahanbakhsh als sterke vleugelspitsen.