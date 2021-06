’Ze kan net als Max Verstappen haar sport een boost geven’

Sport

Phil Mickelson (50) wint PGA Championship en is oudste majorkampioen

Phil Mickelson heeft in Kiawah Island golfhistorie geschreven. De 50-jarige Amerikaan veroverde in South Carolina de titel bij de 103e editie van het PGA Championship. Daarmee is hij de oudste winnaar ooit van één van de vier majors. Hij loste zijn landgenoot Julius Boros af, die in 1968 op 48-jarig...