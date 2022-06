Stefan de Vrij: ’Blij dat ik mijn recht heb gekregen’

SEG werd begin april door de rechter veroordeeld tot het betalen van 4,75 miljoen euro schadevergoeding aan de international, die zich benadeeld voelde bij zijn overstap van Lazio Roma naar Internazionale in 2018. SEG-eigenaar Kees Vos kreeg een provisiesom van 7,5 miljoen euro, omdat De Vrij in vijf jaar tijd niet meer ging verdienen dan vijftig miljoen euro. De speler liep daardoor volgens de rechter miljoenen euro’s mis.

Bekijk ook: Van Gaal hult zich nog in nevelen over opstelling tegen Wales

„Het is een lang proces geweest”, zei De Vrij in het Cardiff City Stadium. „En ik ben blij dat ik mijn recht heb gekregen.” Al had de Inter-speler een hoger bedrag geëist. „Of we in beroep gaan, is daarom even afwachten”, zei hij.

De Vrij erkende dat de rechtszaak hem had beziggehouden. „Dat lijkt me duidelijk, want dit is niet niks. Ik wil het nu achter me laten en me focussen op de wedstrijd tegen Wales.”