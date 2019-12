Schreuder met Hoffenheim laat langs Borussia Dortmund

Mario Götze had de bezoekers uit Dortmund al in de 17e minuut op voorsprong gebracht. De aanvaller schoot een voorzet van Achraf Hakimi langs doelman Oliver Baumann. Borussia verzuimde daarna de 2-0 binnen te schieten en zag Hoffenheim zo'n tien minuten voor tijd op gelijke hoogte komen. Invaller Jürgen Locadia kon de voorzet van links niet goed verwerken, Sargis Adamyan schoot wel raak.

In de slotminuten kopte Andrej Kramaric de ploeg van Schreuder naar de winst. Het duurde wel even voordat de VAR besloot dat Adamyan bij zijn voorzet niet buitenspel had gestaan.