Bergwijn: ’Malen en ik kunnen het niet alleen bij PSV’

„Als we gewoon scherp waren, hadden we er nog een wedstrijd van kunnen maken. We krijgen al snel twee ’k*tgoals’ tegen. Als je hier na een kwartier met 2-0 achter staat, wordt het heel lastig”, zei de aanvaller van PSV na het verlies van 4-0 bij Sporting Portugal tegen RTL.

„We hadden het allemaal lastig vandaag, we hebben nog een lange weg te gaan”, vervolgde Bergwijn, die zondag net als Donyell Malen na een tijdje afwezig te zijn geweest zijn rentree maakte. PSV won toen van Heerenveen, maar tegen Sporting ging het flink mis. „Donyell en ik kunnen het ook niet alleen. We moeten het als team doen, dat hebben we nagelaten vandaag.”

Trainer Mark van Bommel vindt niet dat het seizoen van PSV na de uitschakeling als verloren mag worden beschouwd. „We zijn uit Europa en we hadden graag willen overwinteren”, zei hij tegen FOX Sports.

Perspectief

Van Bommel denkt ook na de vernedering in Lissabon niet aan opgeven. „Ik zie altijd perspectief. Waar? Op het veld. Als ik train met de jongens, de energie die ze uitstralen. Ik krijg het aan de praat”, aldus de Limburger.

PSV liep de voorbije weken in de competitie een achterstand van liefst elf punten op Ajax op. Na de uitschakeling in de Europa League resteert alleen nog het nationale bekertoernooi.

