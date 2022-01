DeMar DeRozan schrijft NBA-historie met twee ’buzzer beaters’ in 24 uur

De Bulls keken tegen Washington Wizards tegen een 119-117-achterstand aan toen DeRozan nog één keer mocht aanleggen. Met een driepunter vanaf de linkerflank bezorgde hij zijn ploeg in Washington een sensationele 120-119-overwinning.

In de vorige wedstrijd van de Bulls leidde DeRozan zijn ploeg in de slotseconde langs Indiana Pacers. Toen werd het 108-106.

DeRozan is de eerste speler in de NBA die op twee opeenvolgende speeldagen een duel beslist met een buzzer beater. „Ik weet niet of ik aan het dromen ben of dat dit echt gebeurt”, zei DeRozan. „Opstaan en op het juiste moment er klaar voor zijn, is alles wat ik kan doen.”

DeRozan was goed voor 28 punten, zijn ploeggenoot Zach LaVine nam er 35 voor zijn rekening.