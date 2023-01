Premium Het beste van De Telegraaf

Van Nistelrooy slaagt er maar niet in om een stabiele organisatie neer te zetten Analyse: Het is vijf voor twaalf bij PSV

Door Jeroen Kapteijns

Ruud van Nistelrooy.

AMSTERDAM - Het is om moedeloos van te worden voor de PSV-supporters. Vier jaar lang was hun club in achtervolging op Ajax, dat met een heel dikke portemonnee de Eredivisie domineerde. Nu zit er door allerlei omstandigheden zand in de Amsterdamse motor en ligt er eindelijk weer een kans om de macht te grijpen, maar loopt het bij PSV zelf ook voor geen meter. Het bizarre 2-2 gelijkspel tegen Fortuna Sittard was al het zesde puntenverlies van deze competitie.