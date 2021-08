Sport Kort: ADO Den Haag start jacht op promotie met zege op Jong Ajax

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Heitinga debuteert als hoofdtrainer met nederlaag bij ADO

14.36 uur: John Heitinga heeft zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer in het betaalde voetbal verloren. De 37-jarige oud-international ging zondag met Jong Ajax onderuit bij ADO Den Haag, dat vorig seizoen uit de Eredivisie degradeerde: 2-0.

De Bosniër Amar Catic maakte in de beginfase van de tweede helft het eerste doelpunt. Kort voor tijd zorgde invaller Thomas Verheydt voor de tweede treffer.

FC Emmen en VVV-Venlo degradeerden vorig seizoen samen met ADO. Emmen begon de competitie vrijdag met een gelijkspel bij Telstar (1-1). VVV begint later op zondag de competitie met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda, dat promotie vorig seizoen ternauwernood misliep.

Heitinga volgde deze zomer bij Jong Ajax Mitchell van der Gaag op. Van der Gaag werd toegevoegd aan de technische staf van het eerste elftal.

Vrijdag maakte Ruud van Nistelrooij ook zijn debuut als hoofdcoach in het betaalde voetbal. Met Jong PSV speelde de oud-spits gelijk bij FC Dordrecht: 1-1.

Motorcrosser Herlings wint eerste wedstrijd in GP Letland

13.45 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft de eerste wedstrijd in de MXGP-klasse van de Grote Prijs van Letland gewonnen. De Nederlander bleef in Kegums de Sloveense WK-leider Tim Gajser voor. De Italiaan Antonio Cairoli finishte als derde.

Herlings was een week eerder bij de GP in België als tweede geëindigd. Hij begon de wedstrijd in Letland als nummer 5 in de WK-stand, op 42 punten van Gajser. Herlings liep drie weken geleden bij de Grote Prijs van Nederland in Oss door toedoen van een concurrent een breuk in een schouderblad op, maar kon toch al snel weer racen.

De tweede reeks van de zevende WK-manche staat later op zondag op het programma.

Tennissters Kasatkina en Collins in finale San José

08.14 uur: Tennisster Daria Kasatkina uit Rusland neemt het in de finale van het WTA-toernooi van San José op tegen de Amerikaanse Danielle Collins.

Kasatkina versloeg in de halve finale de als eerste geplaatste Elise Mertens uit België in twee sets: 6-3 6-2. Collins was in haar halve finale met 6-0 6-2 duidelijk te sterk voor Ana Konjuh uit Kroatië.

De 24-jarige Russin kan in San José haar derde WTA-titel van dit jaar en haar vijfde in totaal winnen. Collins won dit jaar het toernooi van Palermo. Dat was de eerste WTA-titel voor de 27-jarige Amerikaanse.