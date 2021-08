Sport Kort: AZ sluit oefencampagne af met zege tegen Torino

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

AZ sluit oefencampagne af met zege tegen Torino

20.07 uur: AZ heeft de oefencampagne voor het nieuwe seizoen afgesloten met een overwinning. De thuiswedstrijd tegen Torino eindigde in 2-1.

De Italiaanse club uit de Serie A kwam al in de eerste minuut op voorsprong door een treffer van Marko Pjaca. Met een van richting veranderd schot van Jesper Karlsson kwam de Alkmaarse ploeg in de 14e minuut op gelijke hoogte. Vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd zorgde aanwinst Vangelis Pavlidis (ex-Willem II) met zijn eerste AZ-treffer voor de zege.

AZ start de competitie komende zaterdag met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Donderdag 19 augustus en donderdag 26 augustus staan de play-offs van de Europa League voor de Noord-Hollanders op het programma. Daarin is het Schotse Celtic of FK Jablonec uit Tsjechië de tegenstander. Celtic heeft het uitduel met 4-2 gewonnen. De return is komende donderdag.

Nederlandse golfers in middenmoot in Schotland

19.04 uur: De Nederlandse golfers zijn bij het Hero Open in het Schotse St. Andrews in de grote middenmoot geëindigd. Wil Besseling was op de dertigste plaats de eerste Nederlander in de eindstand van het evenement van de Europese Tour. Hij kwam na vier ronden uit op een score van 277 slagen (-11).

Lars van Meijer eindigde op de 48e plek (281 slagen) en Darius van Driel moest genoegen nemen met de 53e plaats (282 slagen).

Grant Forrest (28) behaalde voor eigen publiek zijn eerste titel op de Europese Tour. De Schot zegevierde met een score van 264.

Petkovic pakt eerste titel in zes jaar op WTA Tour

18.04 uur: Andrea Petkovic heeft het WTA-toernooi in het Roemeense Cluj-Napoca op haar naam geschreven. In de finale op de gravelbaan was de huidige nummer 91 van de wereld veel te sterk voor Mayar Sherif uit Egypte. De als tweede geplaatste Duitse zegevierde in twee snelle sets: 6-1 6-1.

De 33-jarige Petkovic, ooit de nummer 9 van de wereld, veroverde haar eerste titel in zes jaar op de WTA Tour. Ze staat nu op zeven toernooizeges. Vorige maand verloor Petkovic nog in de finale van een WTA-toernooi in Hamburg.

Sherif (25) speelde als eerste Egyptische ooit in een WTA-finale. Voor aanvang van het toernooi in Roemenië had ze ook nog maar één wedstrijd op het hoogste profniveau gewonnen. Dat was dan wel op een grand slam, in februari op het Australian Open. In de andere zeven WTA-toernooien waaraan ze sinds haar debuut in augustus vorig jaar deelnam, ging Sherif er steeds in de eerste ronde uit.

Beachvolleyballers Boehlé en Van Werkhoven winnen in Sofia

17.31 uur: De beachvolleyballers Dirk Boehlé en Mart van Werkhoven hebben in Sofia een WorldTour-evenement gewonnen. Het Nederlandse duo versloeg in de finale van het Bulgaarse toernooi het Italiaanse koppel Gianluca Dal Corso/Tobia Marchetto in drie sets: 21-12 10-21 16-14.

Boehlé en Van Werkhoven hadden zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema geplaatst. Het evenement in Sofia behoort niet tot de echte toptoernooien van de WorldTour.

Motorcrosser Herlings mist eindzege in Letland door val

17.30 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft tijdens de Grote Prijs van Letland genoegen moeten nemen met de derde plaats in de MXGP-klasse. De KTM-coureur won op het circuit in Kegums de eerste manche en leek in de tweede race op weg naar de eindzege. Hij kwam in de slotfase echter ten val, waardoor hij twee plaatsen terugviel en als vierde finishte. Dat was net niet voldoende om de Grand Prix op zijn naam te schrijven.

De Sloveen Tim Gajser pakte de eindzege in Letland. Hij eindigde twee keer als tweede. In de WK-stand verstevigde de titelhouder zijn leidende positie. Gajser staat nu op 270 punten. Herlings bleef vijfde, met een totaal van 227 punten.

Herlings liep drie weken geleden bij de Grote Prijs van Nederland in Oss door toedoen van een concurrent een breuk in een schouderblad op, maar kon toch al snel weer racen.

In Letland eindigde Brian Bogers in de GP na twee races als zesde. Glenn Coldenhoff belandde op de twaalfde plek en Calvin Vlaanderen kwam uit op de zeventiende positie.

De volgende GP is op 5 september in Turkije.

Heitinga debuteert als hoofdtrainer met nederlaag bij ADO

14.36 uur: John Heitinga heeft zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer in het betaalde voetbal verloren. De 37-jarige oud-international ging zondag met Jong Ajax onderuit bij ADO Den Haag, dat vorig seizoen uit de Eredivisie degradeerde: 2-0.

De Bosniër Amar Catic maakte in de beginfase van de tweede helft het eerste doelpunt. Kort voor tijd zorgde invaller Thomas Verheydt voor de tweede treffer.

FC Emmen en VVV-Venlo degradeerden vorig seizoen samen met ADO. Emmen begon de competitie vrijdag met een gelijkspel bij Telstar (1-1).

Heitinga volgde deze zomer bij Jong Ajax Mitchell van der Gaag op. Van der Gaag werd toegevoegd aan de technische staf van het eerste elftal.

VV-Venlo heeft zijn eerste wedstrijd bij de terugkeer in de Keuken Kampioen Divisie gelijkgespeeld. De Limburgse degradant uit de Eredivisie deed dat tegen NAC, dat promotie net was misgelopen. In Venlo werd het 2-2.

Halverwege was het 1-1. Ralf Seuntjens opende de score voor NAC, de Duitser Brian Koglin zorgde voor de 1-1. Na de hervatting kwam de thuisclub op voorsprong door een eigen doelpunt van de Noor Colin Rösler. In extra tijd maakte Boris van Schuppen alsnog gelijk

Vrijdag maakte Ruud van Nistelrooij ook zijn debuut als hoofdcoach in het betaalde voetbal. Met Jong PSV speelde de oud-spits gelijk bij FC Dordrecht: 1-1.

Motorcrosser Herlings wint eerste wedstrijd in GP Letland

13.45 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft de eerste wedstrijd in de MXGP-klasse van de Grote Prijs van Letland gewonnen. De Nederlander bleef in Kegums de Sloveense WK-leider Tim Gajser voor. De Italiaan Antonio Cairoli finishte als derde.

Herlings was een week eerder bij de GP in België als tweede geëindigd. Hij begon de wedstrijd in Letland als nummer 5 in de WK-stand, op 42 punten van Gajser. Herlings liep drie weken geleden bij de Grote Prijs van Nederland in Oss door toedoen van een concurrent een breuk in een schouderblad op, maar kon toch al snel weer racen.

De tweede reeks van de zevende WK-manche staat later op zondag op het programma.

Tennissters Kasatkina en Collins in finale San José

08.14 uur: Tennisster Daria Kasatkina uit Rusland neemt het in de finale van het WTA-toernooi van San José op tegen de Amerikaanse Danielle Collins.

Kasatkina versloeg in de halve finale de als eerste geplaatste Elise Mertens uit België in twee sets: 6-3 6-2. Collins was in haar halve finale met 6-0 6-2 duidelijk te sterk voor Ana Konjuh uit Kroatië.

De 24-jarige Russin kan in San José haar derde WTA-titel van dit jaar en haar vijfde in totaal winnen. Collins won dit jaar het toernooi van Palermo. Dat was de eerste WTA-titel voor de 27-jarige Amerikaanse.