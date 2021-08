Sport Kort: Tennissters Kasatkina en Collins in finale San José

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennissters Kasatkina en Collins in finale San José

08.14 uur: Tennisster Daria Kasatkina uit Rusland neemt het in de finale van het WTA-toernooi van San José op tegen de Amerikaanse Danielle Collins.

Kasatkina versloeg in de halve finale de als eerste geplaatste Elise Mertens uit België in twee sets: 6-3 6-2. Collins was in haar halve finale met 6-0 6-2 duidelijk te sterk voor Ana Konjuh uit Kroatië.

De 24-jarige Russin kan in San José haar derde WTA-titel van dit jaar en haar vijfde in totaal winnen. Collins won dit jaar het toernooi van Palermo. Dat was de eerste WTA-titel voor de 27-jarige Amerikaanse.