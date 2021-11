PSG laat Lionel Messi thuis na weer een blessure

In de uitwedstrijd in de Champions League tegen RB Leipzig zal Messi er woensdagavond niet bij zijn. Hij ontbreekt in de selectie van trainer Mauricio Pochettino.

Messi moest zich vrijdag in de competitiewedstrijd tegen Lille (2-1) in de rust laten vervangen. Hij had een dag eerder vanwege een lichte spierblessure apart van de groep getraind.

Dit seizoen miste Messi al vier duels in de Ligue 1 omdat hij niet fit was. Daarnaast ontbrak hij twee keer in het eerste duel na de interlandperiode. Zodoende heeft hij pas in acht van de vijftien officiële wedstrijden van de Franse grootmacht minuten gemaakt.

Kylian Mbappé gaat wel mee naar Duitsland. De Franse aanvaller was afgelopen week ziek en ontbrak daardoor tegen Lille. Achraf Hakimi keert na een schorsing terug in de selectie. Georginio Wijnaldum maakt daarvan ook deel uit.