’Verschilmaker’ Wout van Aert verlengt contract: ’Blij dat ik mijn thuis heb gevonden’

„Ik voel me heel goed bij deze ploeg. We waren er snel uit dat we langer met elkaar door wilden. Ik geloof niet in de gevaren van een langere samenwerking, want ik heb ondervonden dat we er nu al vier jaar in slagen constant beter te worden”, aldus Van Aert, die zondag in het Australische Wollongong een gooi hoopt te doen naar de wereldtitel.

Hoewel Van Aert zich bij Jumbo-Visma volgens critici te vaak moest wegcijferen voor teamgenoten, reed hij alsnog een stapel aan successen bijeen. De 28-jarige coureur kijkt zelf ook anders tegen de situatie aan. ,,Ik geloof juist dat ik al veel meer kansen heb gekregen door de ontwikkeling die ik heb kunnen doormaken bij deze ploeg. In een ander team zou ik misschien enige kopman kunnen zijn in een grote ronde, maar ik zou bij lange na niet dezelfde goede benen als nu hebben. Deze ploeg is voor mij het perfecte plaatje. Ik ben blij dat ik mijn thuis hier gevonden heb.”

Verschilmaker

Sportief directeur Merijn Zeeman is blij met de contractverlenging van een van zijn blikvangers. „Als renner en als persoon maakt Wout ons beter. Hij is een verschilmaker, zowel door het behalen van topprestaties als als teamplayer. Hij stuwt ons naar grootse dingen. We zijn superblij dat hij de komende vier jaar deel uitmaakt van ons team.”

Van Aert won dit jaar - mede dankzij drie ritzeges - de groene trui in de Tour de France. Ook schreef hij de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Saxo Bank Classic op zijn naam. Recent was hij nog de beste in de Bretagne Classic-Ouest-France. In totaal won hij als prof 39 koersen.