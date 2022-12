Portugese bond ontkent dreigement Cristiano Ronaldo om WK na reserverol te verlaten

„De FPF verduidelijkt dat de aanvoerder op geen enkel moment heeft gedreigd het nationale team te verlaten tijdens het verblijf in Qatar”, aldus de bond. „Elke dag bouwt Ronaldo verder aan een unieke staat van dienst voor het nationale team en het land, hetgeen gerespecteerd moet worden.”

Ronaldo kwam tegen de Zwitsers een kwartier voor tijd binnen de lijnen. Hij trof in de slotfase nog wel doel, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. De Portugezen wonnen uiteindelijk met 6-1, mede dankzij Gonçalo Ramos, de vervanger van Ronaldo.

Een dag na de wedstrijd trainde Ronaldo niet mee met de andere invallers, maar zou hij hebben deelgenomen aan een sessie in de gym. Het gerucht ging in Portugese media dat Ronaldo in een gesprek met bondscoach Fernando Santos zou hebben gedreigd de selectie te verlaten. Dat wordt nu dus door de bond tegengesproken.

Zus

De zus van Ronaldo vroeg de voetballer via sociale media juist wel om naar huis te komen. „Blijkbaar is alles wat hij ooit gedaan heeft niet meer belangrijk”, opende Katia Aveiro haar betoog. „Blijkbaar wordt dat vergeten. Nu hebben ze hem ineens niet meer nodig. Het is een schande dat ze een man vernederen die zijn land zoveel gegeven heeft. Ik weet niet waarom hij op de bank zit en begrijp het niet. Ik wil zo graag dat hij naar huis zou komen, het nationale team verlaat en bij ons komt. Dan kunnen we hem omhelzen en vertellen dat alles in orde is. Dan herinneren we hem eraan wat hij bereikt heeft en uit welke familie hij kwam. We hebben genoeg geleden, mensen zullen nooit weten hoeveel. Kom naar huis. Wij zijn jou eeuwig dankbaar. Wat ik nu lees en hoor, is echt triest. Kom naar huis, we zijn er voor je. Tot de dood.”

Portugal neemt het zaterdag in de kwartfinales op tegen Marokko. De aftrap is om 16.00 uur.