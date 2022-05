Eran Zahavi na dit seizoen definitief weg bij PSV

Zahavi heeft in een interview met Omroep Brabant laten weten dat het voor hem de juiste tijd is om te vertrekken. „Onderling is besloten dat dit het juiste moment is om te vertrekken. Ik heb een geweldige tijd hier gehad. Ik hou van deze club. Natuurlijk waren er ups and downs maar ik ga de mooie dingen herinneren”, aldus de spits, die de gewonnen bekerfinale tegen Ajax als zijn mooiste ervaring van twee jaar PSV noemt.

Zahavi kwam twee jaar geleden over van Ghanzhou City in China. In dienst van PSV speelde hij tot nu toe 77 wedstrijden, waarin hij 36 keer scoorde en 15 assists gaf.

Het was al eerder duidelijk, dat de Eindhovense periode van Zahavi waarschijnlijk tot twee seizoenen beperkt zou blijven.

Salaris

Het salaris van Zahavi drukt zwaar op de begroting, terwijl hij ook om privé-redenen Nederland de rug toe wil keren. De PSV-spits was eerder met zijn gezin woonachtig in Amsterdam, waar de familie Zahavi bij afwezigheid van de spits slachtoffer werd van een gewelddadige overval en later werd er ook nog ingebroken in hun huis. Naar aanleiding van die laatste gebeurtenis was in de winterstop sprake van een vertrekwens van Zahavi, die uiteindelijk besloot het seizoen toch af te maken in Eindhoven. Zahavi is momenteel samen met Cody Gakpo clubtopscorer van PSV in de Eredivisie met tien goals en heeft dit seizoen in totaliteit 19 goals en 11 assists verzorgd.