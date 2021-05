Frank de Boer zoekt alsnog contact met Jeremiah St. Juste

Er kwam veel los rond één van de acht Oranje-afvallers, omdat De Boer hem compleet links had laten liggen bij het brengen van het slechte nieuws. De verdediger van FSV Mainz, in de belangstelling van Duitse en Engelse topclubs, zat tot kort voor het ‘KNVB-filmpje’ met het idee naar het EK te gaan. Hij kreeg het nieuws via een journalist en vervolgens anderen te horen.

De bondscoach wilde zijn communicatiefout deels herstellen met de toenadering tot St. Juste, al zal dit als mosterd na de maaltijd hebben gevoeld.