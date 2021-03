’Juventus heeft gigantische fout gemaakt: Cristiano Ronaldo krijgt miljoen euro per goal’

De inmiddels 36-jarige vedette kwam in 2018 voor 105 miljoen euro over van Real Madrid. De Portugees moest de De Oude Dame aan de eerste ’Cup met de Grote Oren’ sinds 1996 helpen. Na uitschakelingen door Ajax, Lyon en Porto wordt het inmiddels steeds minder aannemelijk dat de superster nog in die missie gaat slagen.

Voormalig clubvoorzitter Giovanni Cobolli, die het van 2006 tot 2009 voor het zeggen had in Turijn haalt donderdag hard uit. „Juventus heeft gigantishe fout gemaakt met aantrekken Cristiano Ronaldo. Ik heb vanaf dag een gezegd. Ronaldo is een geweldige speler, een ware kampioen, maar hij was en is simpelweg te duur. Bovendien betalen ze hem een miljoen euro voor elke goal die hij maakt!”, aldus Cobolli tegenover Radio Punto Nuovo.

Hoewel Ronaldo sinds zijn transfer naar Italië op vijf Champions League-zeges is blijven steken, won hij wel twee keer de scudetto met Juventus. In 121 duels voor de club maakte hij 92 goals.

Ronaldo verdient naar verluidt bijna 55 miljoen euro per jaar en beschikt nog over een contract tot medio 2022. Zeker met het oog op de coronacrisis lijkt het voor Juventus verstandig om vervroegd afscheid te nemen van CR7.

Het probleem is echter: wie kan en wil het astronomische salaris van de superster voor zijn rekening nemen? Chelsea en Paris Saint-Germain schijnen interesse te hebben. Daarnaast is onduidelijk wat Ronaldo zelf voor plannen heeft. Wordt ongetwijfeld vervolgd...