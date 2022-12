De Roon hoopt op meer amusement bij Oranje: ’Al is het niet onze eerste gedachte’

Vandaar heeft het Nederlands elftal de Oranje-fans in de WK-groepsfase niet op het puntje van hun stoel gekregen. „De discussie van buitenaf over het spel krijg ik niet echt mee, want ik lees niet zo veel. Wat heeft dat voor nut?”, zei De Roon, nadat hij een vraag over de amusementswaarde kreeg. „Binnenskamers proberen we naar oplossingen te zoeken, want we voetballen niet bewust slecht.”

Harten veroveren

Dumfries merkte wel iets van het gemor. „Van de kritiek krijg ik wel een en ander mee. Maar het gaat om de winst. We analyseren de wedstrijden wat er beter kan. Er gaan ook een heleboel dingen goed. En ik denk dat je de harten van de fans ook verovert door te winnen.”

De Roon: „In eerdere stadia hebben we goed voetbal laten zien. Nu komt het er nog niet uit, maar we moeten daarin blijven geloven. Onze eerste gedachte is natuurlijk niet het amusement. Maar we weten wel dat het met meer amusement ook beter voor onszelf wordt.”

Zoekende

En daar sluit Dumfries zich bij aan. „Natuurlijk willen wij meer amusement bieden, maar de focus ligt in de eerste plaats op het resultaat. Ik denk dat we dat in de groepsfase goed hebben gedaan en ik heb er vertrouwen in dat we steeds beter gaan spelen.” Oranje is volgens de verkouden De Roon met een missie naar Qatar gekomen. „Ik word graag wereldkampioen. Maar natuurlijk wil iedereen goed spelen, winnen en kampioen worden. We zijn zoekende, dat is duidelijk. Maar het positieve is dat we nog steeds niet verloren hebben. Hoewel we niet goed spelen, halen we resultaat. Dat geeft vertrouwen dat het alleen maar beter kan worden.”

Dumfries gaf ook nog een medische update over Stefan de Vrij en Jeremie Frimpong, die eerder lichte klachten hadden. „Met Stefan gaat het uitstekend zover ik weet. En Jeremie is ook fit.”