Israëlische club Beitar mist Europees voetbal door veldbestorming

08.18 uur: De Israëlische club Beitar Jeruzalem is voor volgend seizoen uitgesloten van Europees voetbal. De club waar Erwin Koeman tot eind 2021 trainer was, is bestraft voor de veldbestorming van fans vorige maand na het winnen van de bekerfinale tegen Maccabi Netanya (3-0). Daarmee verdiende de beruchte club een plek in de tweede voorronde van de Conference League, maar dat gaat niet door.

Door de veldbestorming moest de Israëlische president Isaac Herzog het stadion in de noordelijke stad Haifa ontvluchten. Tijdens de wedstrijd werden ook al fakkels en andere voorwerpen het veld opgegooid. Sportminister Miki Zohar vond de Europese uitsluiting alsnog een te zware straf. „Straffen gericht tegen de hele club zijn niet de oplossing”, zei Zohar via sociale media.

Verder krijgt Beitar Jeruzalem ook nog voorwaardelijk 3 punten in mindering voor het komende seizoen. De club heeft al eerder straffen gekregen voor wangedrag van zijn beruchte fans. Beitar eindigde als zevende in de reguliere competitie en verzekerde zich vervolgens in een aparte competitie van lijfsbehoud.