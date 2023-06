Levenslange schorsing voor Chinese snookerspelers

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Zware straffen voor matchfixing Chinese snookerspelers

23.55 uur: De WPBSA, de professionele snookerorganisatie, heeft zware straffen uitgedeeld aan een tiental Chinese spelers die van matchfixing worden verdacht.

De zwaarste zijn voor Liang Wenbo, die aan een succesvolle snookercarriere bezig was en nu levenslang geschorst is, evenals Li Hang. Beide spelers moeten ook nog eens elk een geldboete van ruim 45.000 euro betalen

Jason Ferguson, voorzitter van WPBSA, zei: „Dit is een zeer complexe zaak geweest. Het was hartverscheurend om te zien dat sommige jonge getalenteerde spelers, onder druk van twee oudere spelers, de WPBSA-gedragsregels met voeten traden. Dit gedrag is als volstrekt onaanvaardbaar erkend door het opleggen van een levenslang verbod om op enigerlei wijze deel te nemen aan erkend snooker.”

Maldini vertrekt als technisch directeur AC Milan

Paolo Maldini Ⓒ ANP/HH

18.30 uur: Paolo Maldini vertrekt als technisch directeur van AC Milan. De 54-jarige clublegende had nog een doorlopend contract in Milaan.

„We bedanken hem voor de jaren waarin hij deze functie heeft vervuld en voor zijn bijdrage aan de terugkeer naar de Champions League en het winnen van de Scudetto in het seizoen 2021/2022. Zijn dagelijkse taken zullen worden uitgevoerd door een team dat nauw samenwerkt met de trainer van het eerste en uiteindelijk rapporteert aan de CEO”, aldus de Milanese topclub.

Maldini, voormalig verdediger, speelde van 1984 tot 2009 onafgebroken voor AC Milan. Hij won er liefst vijf keer de Champions League. Ook veroverde hij zeven landstitels. AC Milan werd afgelopen seizoen vierde in de Serie A. In de halve eindstrijd van de Champions League was stadgenoot Internazionale te sterk.

Di Maria vertrekt na één seizoen bij Juventus

18.06 uur: Angel Di Maria vertrekt bij Juventus, waar hij pas sinds de zomer van 2022 speelde. De Argentijnse vleugelspeler, 35 jaar oud, maakte zijn vertrek zelf bekend via Instagram. De Zuid-Amerikaan kwam een jaar geleden transfervrij over van Paris Saint-Germain.

„Ik ben aan het einde van een moeilijke periode gekomen. Ik vertrek met de gemoedsrust van iemand die alles heeft gegeven om de club aan titels te helpen, maar het was niet mogelijk. Ik vertrek met een bittere smaak dat ik er niet in geslaagd ben, maar ook met blijdschap vanwege de prachtige kleedkamer waar ik deel van uitmaakte. Ik heb me altijd thuis gevoeld”, schreef Di Maria. Juventus eindigde afgelopen seizoen als zevende in de Serie A. De club kreeg tien punten in mindering vanwege gesjoemel bij transfers van spelers.

Borussia Mönchengladbach stelt Seoane aan als nieuwe trainer

16:37 uur Gerardo Seoane is de nieuwe trainer van Borussia Mönchengladbach. De 44-jarige Zwitser is de opvolger van de vrijdag ontslagen Daniel Farke.

Seoane, die een driejarig contract ondertekende, was voor het laatst coach bij Bayer Leverkusen. Daar moest hij begin oktober vertrekken. Xabi Alonso volgde hem op.

„Seoane heeft de afgelopen jaren met succes in verschillende functies gewerkt. Hij is een jonge, maar al ervaren coach die past bij onze voetbalvisie”, aldus Roland Virkus, directeur bij Mönchengladbach.

Borussia Mönchengladbach eindigde afgelopen seizoen als tiende in de Bundesliga.

Belgische bondscoach roept vier nieuwelingen op

16:30 uur Bondscoach Domenico Tedesco van België heeft vier nieuwelingen opgeroepen voor de komende duels in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap voetbal. Het gaat om doelman Arnaud Bodart (Standard), verdediger Ameen Al-Dakhil (Burnley) en de middenvelders Olivier Deman (Cercle Brugge) en Mike Trésor (KRC Genk).

België speelt deze maand tegen Oostenrijk (zaterdag 17 juni in Brussel) en Estland (dinsdag 20 juni in Tallinn).

België won eind maart zijn eerste EK-kwalificatiewedstrijd in Zweden met 3-0.

Trainer Mendilibar langer bij Europa League-winnaar Sevilla

14:40 uur Europa League-winnaar Sevilla heeft het aflopende contract van trainer José Luis Mendilibar met een seizoen verlengd. De 62-jarige Spanjaard kwam in maart in dienst om de club te behoeden voor degradatie en slaagde daar ruimschoots in. Sevilla pakte vorige week ten koste van AS Roma de Europa League, na eerder onder leiding van Mendilibar Manchester United en Juventus te hebben uitgeschakeld.

Mendilibar won als opvolger van de ontslagen Jorge Sampaoli acht keer, speelde zes keer gelijk en verloor drie duels. Sevilla eindigde uiteindelijk als twaalfde. Mendilibar was eerder trainer van onder meer Alavés.

Mancini selecteert alsnog vijf spelers Inter voor Nations League

13:40 uur Bondscoach Roberto Mancini heeft vijf spelers van Internazionale opgenomen in zijn definitieve selectie voor het finaletoernooi van de Nations League. Alessandro Bastoni, Nicolo Barella, Matteo Darmian, Federico Dimarco en Francesco Acerbi ontbraken in de voorlopige groep van 26 man, maar maken nu wel deel uit van de groep. Het vijftal meldt zich pas later bij de groep omdat Inter zaterdag in Istanbul de finale van de Champions League tegen Manchester City speelt.

Manuel Locatelli en Federico Gatti (Juventus), Federico Baschirotto (Lecce), Alessandro Florenzi (AC Milan), Mattia Zaccagni (Lazio) en Alessandro Buongiorno (Torino) zaten wel in de voorlopige selectie maar niet in de definitieve. Domenico Berardi en Matteo Pessina (Monza) zijn er wegens blessures ook niet bij, net als Giorgio Scalvini (Atalanta) en Sandro Tonali (AC Milan). Zij werken met de Italiaanse beloften het EK in Georgië en Roemenië af.

Mattia Zaccagni en Ciro Immobile (Lazio) en Nicolo Zaniolo (Galatasaray) zijn na enkele maanden afwezigheid weer geselecteerd door Mancini.

Italië speelt donderdag 15 juni in Enschede tegen Spanje in de halve finale van de Nations League. Een dag eerder staan Nederland en Kroatië tegenover elkaar in Rotterdam.

Assistent-trainer Groninger van Jong Oranje naar FC Groningen

12:20 uur Assistent-trainer Marcel Groninger maakt de overstap van Jong Oranje naar FC Groningen. De in de provincie geboren coach gaat de komende twee seizoenen de nieuwe hoofdtrainer Dick Lukkien assisteren bij de naar de Keuken Kampioen Divisie gedegradeerde club. Groninger was van 2013 tot en met 2018 ook al assistent bij de club uit zijn geboortestad.

Eerst werkte de oud-speler van FC Groningen samen met Lukkien als assistent van Erwin van de Looi. Vervolgens ging Groninger Ernest Faber assisteren. In 2018 werd de 52-jarige trainer assistent van bondscoach Van de Looi bij Jong Oranje.

Martínez verlaat Athletic en is op weg naar Barcelona

11.21 uur: Iñigo Martínez vertrekt na zes seizoenen bij Athletic Club. De 32-jarige verdediger vervolgt zijn voetballoopbaan naar alle waarschijnlijkheid bij FC Barcelona, dat de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen volgens verschillende media snel hoopt te presenteren.

Martínez kwam bij Athletic tot 177 wedstrijden, waarvan 18 in het afgelopen seizoen. Eerder kwam de Spanjaard acht seizoenen uit voor Real Sociedad. Met Athletic won Martínez in 2021 de Spaanse Supercup.

Israëlische club Beitar mist Europees voetbal door veldbestorming

08.18 uur: De Israëlische club Beitar Jeruzalem is voor volgend seizoen uitgesloten van Europees voetbal. De club waar Erwin Koeman tot eind 2021 trainer was, is bestraft voor de veldbestorming van fans vorige maand na het winnen van de bekerfinale tegen Maccabi Netanya (3-0). Daarmee verdiende de beruchte club een plek in de tweede voorronde van de Conference League, maar dat gaat niet door.

Door de veldbestorming moest de Israëlische president Isaac Herzog het stadion in de noordelijke stad Haifa ontvluchten. Tijdens de wedstrijd werden ook al fakkels en andere voorwerpen het veld opgegooid. Sportminister Miki Zohar vond de Europese uitsluiting alsnog een te zware straf. „Straffen gericht tegen de hele club zijn niet de oplossing”, zei Zohar via sociale media.

Verder krijgt Beitar Jeruzalem ook nog voorwaardelijk 3 punten in mindering voor het komende seizoen. De club heeft al eerder straffen gekregen voor wangedrag van zijn beruchte fans. Beitar eindigde als zevende in de reguliere competitie en verzekerde zich vervolgens in een aparte competitie van lijfsbehoud.