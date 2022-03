Tiffany van Soest verdedigt titel met succes en schenkt opponente zelfgemaakt schilderij

De 32-jarige Van Soest was de gehele partij een maatje te groot en maakte indruk met draaiende acties en gevaarlijke trappen. In de vierde ronde ging Kobayashi voor een derde keer neer en werd de partij door de scheidsrechter gestopt.

Van Soest kan blij zijn met haar zege. „Ik heb veel technisch mooie puntenzeges geboekt en wil nu bewijzen dat ik ook een knock-out artist ben”, stelde in ze aanloop naar de partij al. „Om te laten zien dat ik ben geëvolueerd als vechter.”

Van Soest woont sinds vorig jaar in Amsterdam, waar ze traint onder kampioenenmaker Lucien Carbin. „Ik heb hard gewerkt aan mijn kwaliteiten en wilde vandaag dolgraag mijn nieuwe ’speelgoed’ laten zien”, jubelde ze na afloop. Direct na afloop in de ring schonk Van Soest een zelf gemaakt schilderij aan Kobayashi. De kickboksster schildert in haar vrije tijd doeken met haar vuisten en schenen.