AZ of PSV: wil de echte nummer twee nú opstaan?

Wie deelt de concurrent zondag een dreun uit? Ⓒ ANP/HH

Alkmaar - Nu Ajax de landstitel nauwelijks meer kan ontgaan, is het gevecht om de in vele opzichten interessante tweede plaats in alle hevigheid losgebarsten. Zondag kan runner-up PSV óf nummer 3 AZ in Alkmaar in een rechtstreekse confrontatie een grote slag slaan. Wil de echte nummer 2 van Nederland nú opstaan?