Curieus doelpunt redt FC Utrecht in blessuretijd

Uitgerekend Dalmau bezorgde de thuisploeg de winst. De Spaanse spits kwam in 2019 naar Utrecht na een sterk seizoen bij Heracles, maar hij kon weinig indruk maken in De Galgenwaard. Dalmau krijgt dit seizoen amper speeltijd van trainer René Hake. Hij mocht tegen zijn oude club voor het eerst in twee maanden weer eens invallen en werd zowaar de gevierde man. De kopbal van Dalmau na een voorzet van Adam Maher miste de juiste richting en zou naast zijn gegaan, maar vloog via het hoofd van de onfortuinlijke Knoester alsnog het doel in.

FC Utrecht had daarvoor een groot aantal kansen laten liggen. De ploeg van Hake slaagde er maar niet in om de uitblinkende Blaswich te passeren. De Duitser stopte kort voor rust ook een strafschop van Simon Gustafson, wiens voorgaande zeventien penalty’s in de Eredivisie er allemaal in gingen. Met het nodige fortuin pakte Utrecht toch nog de winst.

FC Utrecht staat met 26 punten uit veertien duels op de vierde plaats in de Eredivisie.