Primoz Roglic zet ’masker’ af bij zien van huilende zoontje Lev

Primoz Roglic in een innige omhelzing met zoontje Lev. Ⓒ Screenshot

De koele kikker die Primoz Roglic bijna altijd is, zette het ’masker’ af, waarachter hij zich vaak verschuilt. Na alle Tour de France-drama’s van de afgelopen drie jaar, leek het in de Giro d’Italia door een aflopende ketting opnieuw mis te gaan. De 33-jarige Sloveen bleef echter ijzig kalm en zorgde binnen een paar tellen dat hij zijn weg weer kon vervolgen in de allesbeslissende tijdrit. Toen bleek dat het genoeg was om voor zichzelf en zijn ploeg Jumbo-Visma geschiedenis te schrijven, kwamen de emoties. Helemaal toen zoontje Lev zijn vader intens knuffelde.