Is het neefje van Erling Braut Haaland de volgende Noorse sensatie?

Haaland maakte twee jaar geleden op het WK onder 20 liefst negen doelpunten in een 12-0 overwinning op Honduras. Sindsdien is de opmars van het Noorse supertalent nauwelijks meer te stoppen. Hij verkaste van Molde naar RB Salzburg en kwam zo bij Dortmund terecht. Voor de Duitse club maakte hij intussen al 43 doelpunten in 45 optredens, waarvan achttien goals in dertien Champions League-duels.

Maar blijkbaar is Haaland niet de enige voetballer in de familie die vlot de weg naar doel vindt. De net 17 jaar geworden Albert Braut Tjaaland is de neef van Haaland en scoorde dit seizoen al dertig keer in 22 wedstrijden voor de beloften van… Molde.

Vorig weekend maakte Tjaaland zowaar zijn debuut voor de A-ploeg van de Noorse club, waar ook zijn bekendere neef dus nog speelde. Tjaaland kon ook prof worden bij zijn vorige club Byrne (bij wie hij 64 keer scoorde in 37 wedstrijden voor verschillende jeugdteams), maar verkoos voor zijn carrière voorlopig de weg die Haaland aflegde.

„Op korte termijn wil ik voor de nationale ploeg in mijn jeugdcategorie spelen en meedraaien in de A-ploeg”, aldus Tjaaland bij Jærbladet. „Op lange termijn hoop ik van voetbal mijn leven te maken. De vergelijkingen met Erling? Het is cool wat hij allemaal doet en hij is een grote bron van inspiratie voor mij. Ik heb het kort met hem gehad over Molde. Hij vertelde mij dat het de ideale plek is om je als voetballer verder te ontwikkelen.”

(Bron: Het Nieuwsblad)