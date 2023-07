Ereprijs kan Anouska Koster gestolen worden: ’Hoe is het met Eva?’

MAURIAC - Hoe mooi en tegelijkertijd lelijk de Tour de France Femmes is, werd maandagmiddag in één lichaam zichtbaar. Toen Anouska Koster in Mauriac de finishlijn achter zich had gelaten, zeeg ze ineen, kwamen de tranen en wist ze even niet meer wie ze was en waar ze was. Tot ze een moment later werd gehuldigd als strijdlustigste renster van tweede etappe, op het in haar ogen beroemdste wielerpodium ter wereld.

Eva van Agt viel zwaar tijdens de laatste afdaling van de dag. Ⓒ Getty Images