VIDEO - UFC: Viana deelt razendsnelle knock-out uit

Ze klapte er vol op bij haar tegenstander Jinh Yu Frey, die zich amper kon verweren. Na 46 seconden was het al gedaan en ging de Koreaans-Amerikaanse knock-out tegen het canvas, die nog wel een kusje op haar beduusde hoofd kreeg van Viana.

Bron: discovery+

Het was overigens niet de enige snelle knock-out van de avond. Later had Sha Yilan tegen Darrick Minner slechts iets meer dan minuut nodig om tot winnaar te worden uitgeroepen.

Underdog slaat toe

Op de maincard was het hoofdaffiche in Las Vegas zaterdag de clash tussen Marina Rodriguez en Amanda Lemos. Rodriguez moest de partij winnen om in de nabije toekomst een titelgevecht in het strogewicht af te dwingen, maar moest haar meerdere erkennen in underdog Lemos. De Braziliaanse sloeg aan het begin van de derde ronde genadeloos toe met enkele opeenvolgende rake klappen.

Eerder had Neil Magny via submission afgerekend met Daniel Rodriguez. Tagir Ulanbekov en Grant Dawson deden hetzelfde met respectievelijk Nathan Maness en Mark Madsen.