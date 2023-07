Goud voor Jessica Schilder en Denzel Comenentia op NK atletiek

Schilder zag het prestige niet zo bij het winnen van haar vierde nationale titel outdoor. „Het is wel zo dat het niveau bij het kogelstoten in Nederland nog nooit zo hoog is geweest, dus dat schept wel een bepaalde verwachting. Maar ik was niet echt met die titel bezig”, zei ze na afloop. „Voor mij was vooral de techniek belangrijk en in deze wedstrijd kwam voor het eerst duidelijk bovendrijven wat ik fout doe, dus ik kan stellen dat het lek boven is.”

Schilder was het hele seizoen een beetje zoekende naar de juiste techniek in de ring, dus die verre stoot van 19,35 meter was wel welkom. „Ik duik te veel de ring in, terwijl juist mijn borst vooruit moet. Fijn dat ik nu de fout weet, vooral met het oog op de Olympische Spelen is het belangrijk dat het technisch goed zit. Parijs in 2024 is voor mij het grote doel, daar is alles op gericht. EK’s en WK’s zie ik als tussenstapjes, de Olympische Spelen zijn het mooiste dat er is.”

Schilder doet ook mee aan de WK in Boedapest volgende maand. Daar treft ze opnieuw Van Klinken, die zich kwalificeerde voor het kogelstoten en discuswerpen.

Kogelslingeren

Denzel Comenentia heeft voor de derde keer in zijn carrière de Nederlandse titel veroverd bij het kogelslingeren. Hij liet op de atletiekbaan van AV Sprint in Breda 72,37 meter als verste afstand noteren. Daarmee declasseerde hij de concurrentie. Matyas Kerekgyarto behaalde met een afstand van 60,41 zilver.

Comenentia scherpte dit jaar zijn Nederlands record aan tot 78,01, waarmee hij zich kwalificeerde voor de WK volgende maand in Boedapest. De geboren Amsterdammer, die in Amerika traint en woont, rekende ook af met een periode waarin de prestaties tegenvielen en hij vaak ongeldige pogingen achter zijn naam kreeg. Op de WK vorig jaar in Eugene slingerde hij zelfs drie keer ongeldig.

Denzel Comenentia Ⓒ ANP/HH

„Ik ben blij dat ik weer vooruitgang maak. Het gaat dit jaar heel lekker”, zei de 27-jarige atleet na de wedstrijd. „Ik werk sinds vorig jaar met een nieuwe coach en dat is een goede keuze geweest. Ik zit nog lang niet op mijn piek als kogelslingeraar. Ik heb als doel dat ik over de 80 meter wil, want dan hoor je echt bij de wereldtop en kun je meedoen om de medailles. Ik zie niet waarom me dat niet zou lukken.”

Foppen succesvol

Mike Foppen heeft voor de vierde keer de Nederlandse titel veroverd op de 5000 meter, de afstand waarop hij onlangs het Nederlands record verbeterde tot 13.05,66. De atleet uit Nijmegen won de race in Breda in 13.37,56. Noah Schutte rende naar het zilver in 13.40,71 en Mahadi Abdi Ali greep het brons in 13.45,45.

Foppen zette de laatste drie ronden een tempoversnelling door die zijn concurrenten te machtig was en liep overtuigend naar de zege. „Het ging minder soepel dan gehoopt, maar de titel is binnen”, zei de kampioen na afloop. „Ik wilde een beetje de komende races op de WK in Boedapest simuleren. Dan wordt ook meestal het tempo geleidelijk opgevoerd.”

Mike Foppen tijdens de finale 5000 meter op de eerste dag van het NK atletiek. Ⓒ ANP/HH

Foppen hikte al heel lang tegen het nationale record op de 5000 meter aan, dat sinds 2020 op 13.13,06 stond en dat hij deelde met Kamiel Maase. In de Nacht van de Atletiek in het Belgische Heusden-Zolder haalde hij eerder deze maand eindelijk de gewenste hap eraf. „Veel mensen noemden het een verrassing, maar voor mij was het meer een opluchting. Ik voelde al heel lang dat het erin zat.”

Een spierscheurtje naast zijn achillespees wierp Foppen begin van de zomer terug, maar hij wist razendsnel weer in vorm te komen. „Het heeft met zelfvertrouwen te maken. Ik train bij een andere coach in een andere omgeving, ik zit weer goed in mijn vel. De alternatieve trainingen tijdens mijn blessureperiode deed ik met een glimlach. En hier liep ik niet fantastisch, maar toch met een lach op mijn gezicht naar het goud.”

Seedo wint 100 meter

N’ketia Seedo heeft bij de NK atletiek in Breda de titel veroverd op de 100 meter. Ze spurtte in de finale naar het goud in 11,21. Tasa Jiya greep het zilver in 11,35 en Lieke Klaver behaalde het brons in 11,36.

Raphael Bouju prolongeerde zijn Nederlandse titel op de 100 meter bij de mannen. Hij klokte 10,15 in de finale en was 0,03 seconde sneller dan Taymir Burnet, die het zilver pakte in 10,18. Hensley Paulina behaalde het brons in 10,38.

N’Ketia Seedo Ⓒ ANP/HH

Klaver had zich eerder op de dag verrassend als snelste geplaatst voor de finale met een tijd van 11,33. Zij maakte op de NK een uitstapje naar de afstand die ze zelden loopt. Haar beste afstand is de 400 meter. De Enkhuizense doorbrak dit seizoen de magische barrière van 50 seconden met een tijd van 49,81 eerder deze maand bij de Diamond League in Chorzow.

Nog harder

„Ik dacht na die 11,33 in de halve finale eerlijk gezegd dat ik nog harder zou kunnen in de finale, maar een mooie analyse heb ik niet, want dit gaat zo snel dat ik niet kan zeggen waar het fout ging”, zei Klaver aan de finish.

Seedo kroonde zich eerder deze maand tot Europees kampioen onder 23 jaar. Ze is de opvolger van Dafne Schippers, die vorig jaar voor de zevende keer Nederlands kampioene werd op de 100 meter, maar dit jaar nog niet in actie is gekomen op de atletiekbaan. „Deze gouden medaille betekent heel veel voor me. Het is mijn eerste titel outdoor”, zei Seedo na afloop.

Licht getergd

Ze was licht getergd na de halve finales, waarin ze ’slechts’ 11,44 liep en moest toezien dat niet-specialiste Klaver sneller was. „Ik was vooral ontevreden over de manier waarop ik die race liep, want echte zorgen over de finale had ik niet. Ik wist dat als het erom zou gaan, ik de snelste zou zijn”, aldus de Utrechtse, die nog niet de limiet voor de WK in Boedapest liep (11,08). „Maar ik reken erop dat ik hoog genoeg sta op de wereldranglijst. In Boedapest kan ik wellicht weer harder lopen. Tot nog toe is mijn seizoen heel consistent en dat heb ik nog niet eerder meegemaakt.”

Bouju voelde zich niet helemaal fris op de NK, zei hij na de race. „Ik voelde nog een beetje de vermoeidheid van de EK onder 23, waarin ik acht races liep en twee keer zilver won. Ook was ik beducht voor Taymir, die heel sterk is. Toch dacht ik voor de halve finale wel aan een tijd van onder de 10 seconden, maar die moet ik dan maar bewaren voor de WK in Boedapest.”