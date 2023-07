Goud voor Jessica Schilder en Denzel Comenentia op NK atletiek

Schilder zag het prestige niet zo bij het winnen van haar vierde nationale titel outdoor. „Het is wel zo dat het niveau bij het kogelstoten in Nederland nog nooit zo hoog is geweest, dus dat schept wel een bepaalde verwachting. Maar ik was niet echt met die titel bezig”, zei ze na afloop. „Voor mij was vooral de techniek belangrijk en in deze wedstrijd kwam voor het eerst duidelijk bovendrijven wat ik fout doe, dus ik kan stellen dat het lek boven is.”

Schilder was het hele seizoen een beetje zoekende naar de juiste techniek in de ring, dus die verre stoot van 19,35 meter was wel welkom. „Ik duik te veel de ring in, terwijl juist mijn borst vooruit moet. Fijn dat ik nu de fout weet, vooral met het oog op de Olympische Spelen is het belangrijk dat het technisch goed zit. Parijs in 2024 is voor mij het grote doel, daar is alles op gericht. EK’s en WK’s zie ik als tussenstapjes, de Olympische Spelen zijn het mooiste dat er is.”

Schilder doet ook mee aan de WK in Boedapest volgende maand. Daar treft ze opnieuw Van Klinken, die zich kwalificeerde voor het kogelstoten en discuswerpen.

Kogelslingeren

Denzel Comenentia heeft voor de derde keer in zijn carrière de Nederlandse titel veroverd bij het kogelslingeren. Hij liet op de atletiekbaan van AV Sprint in Breda 72,37 meter als verste afstand noteren. Daarmee declasseerde hij de concurrentie. Matyas Kerekgyarto behaalde met een afstand van 60,41 zilver.

Comenentia scherpte dit jaar zijn Nederlands record aan tot 78,01, waarmee hij zich kwalificeerde voor de WK volgende maand in Boedapest. De geboren Amsterdammer, die in Amerika traint en woont, rekende ook af met een periode waarin de prestaties tegenvielen en hij vaak ongeldige pogingen achter zijn naam kreeg. Op de WK vorig jaar in Eugene slingerde hij zelfs drie keer ongeldig.

„Ik ben blij dat ik weer vooruitgang maak. Het gaat dit jaar heel lekker”, zei de 27-jarige atleet na de wedstrijd. „Ik werk sinds vorig jaar met een nieuwe coach en dat is een goede keuze geweest. Ik zit nog lang niet op mijn piek als kogelslingeraar. Ik heb als doel dat ik over de 80 meter wil, want dan hoor je echt bij de wereldtop en kun je meedoen om de medailles. Ik zie niet waarom me dat niet zou lukken.”