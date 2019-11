Oud-wielrenner Raymond Poulidor (83) overleden

Poulidor lag sinds begin oktober wegens oververmoeidheid in een ziekenhuis in Saint-Lonard-de-Noblat. „Zijn hart was moe”, vertelde zijn vrouw Gisèle aan het Franse persbureau AFP.

Op zijn erelijst staan twee grote zeges. In 1961 won Poulidor de voorjaarsklassieker Milaan-Sanremo, drie jaar later gevolgd door de eindoverwinning in de Ronde van Spanje waarin hij een jaar later tweede werd.

In de Tour de France, de rittenkoers in zijn vaderland, eindige hij drie keer meteen achter de winnaar. De laatste keer gebeurde dat in 1974, achter de Belg Eddy Merckx. Het dichtst bij de eindoverwinning in de Tour was hij in 1964, toen zijn landgenoot Jacques Anquetil in de afsluitende tijdrit in Parijs zijn voorsprong nog uitbreidde naar 55 seconden. Ook eindigde ’Pou-Pou’ vier keer op de derde plek in de Tour.

Poulidor was begin jaren 70 nog ploeggenoot van Joop Zoetemelk bij het Franse Gan-Mercier. Zijn dochter Corinne is getrouwd met Adrie van der Poel, eveneens een succesvol wielrenner en vader van Mathieu en David van der Poel.