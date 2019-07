Van Geel is terug: ’Mijn hart ligt bij Willem II’

Martin van Geel Ⓒ ANP

TILBURG - Martin van Geel is weer thuis in Tilburg. De nieuwe algemeen directeur kijkt ernaar uit om samen te werken met Joris Mathijsen, de technisch directeur van Willem II. „Met Joris, ook afkomstig uit Goirle, heb ik een uitgebreide historie. Eerst bij Willem II en later bij AZ en Feyenoord. Hij als speler, ik als directielid. Een professionele band. Het is niet zo dat we op elkaars verjaardag komen. Joris’ aanwezigheid was voor mij een reden om terug naar Tilburg te komen. Hij bewaakt de rode draad op technisch vlak binnen de club en bij mij liggen alle overige verantwoordelijkheden. Van financiën tot commercie, marketing en het kantoor.”