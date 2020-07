Juventus zonder De Ligt tegen Cagliari

Matthijs de Ligt is er niet bij tegen Cagliari, Cristiano Ronaldo wel. Ⓒ BSR Agency

Vier dagen na de kampioenswedstrijd van Juventus is Matthijs de Ligt er donderdagavond in het duel bij Cagliari niet bij. De verdediger, die zondag tegen Sampdoria in de slotfase werd gewisseld wegens een blessure, zit niet bij de wedstrijdselectie.