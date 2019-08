Ajax kan APOEL geen pijn doen op Cyprus

De Amsterdammers troffen in Nicosia een bonte verzameling aan nationaliteiten bij de tegenstander. Zo stonden er bij APOEL twee Slovenen, twee Serviërs, twee Cyprioten, een Bosniër, een Portugees, een Griek, een Braziliaan en een Jordaniër in de basisformatie. De Nederlandse keeper Boy Waterman en voormalig Fortuna Sittard-aanvaller André Vidigal zaten bij de Cyprioten op de bank.

Ten Hag had net als in de vorige Europese wedstrijd weer gekozen voor Noussair Mazraoui als rechtsback en Joël Veltman als centrale verdediger als kompaan van Lisandro Martinez. Vanaf de bank zag de coach dat Ajax sterk startte. Dusan Tadic kon een van richting veranderde voorzet van Hakim Ziyech niet binnen tikken en Donny van de Beek wist een scherpe counter van de Amsterdammers niet te verzilveren.

Snelle gele kaarten

De middenvelder lanceerde zichzelf knap, maar kreeg de bal niet bij de meegelopen Tadic of Ziyech. De sterke openingsfase leek de opmaat naar een vroeg en belangrijk uitdoelpunt, maar dat kwam er niet. Mazraoui, Razvan Marin en Veltman incasseerden in een tijdsbestek van zes minuten allemaal een gele kaart omdat ze een Cypriotische counter onschadelijk moesten maken. Met name Musa Suleiman had het op zijn heupen, maar de Jordaniër hielp een grote kans om zeep.

Ajax was voor rust nog gevaarlijk via Van de Beek, maar de middenvelder zag een knappe aanname gevolgd door een schot dat gekraakt werd. Ook in het begin van de tweede helft dook Van de Beek op voor doelman Vid Belec, maar hij kon na een prachtige dieptepass van Veltman niet lekker genoeg uithalen en schoot naast. En na de kans van Van de Beek was het APOEL dat in het middenstuk van de tweede helft de klok sloeg.

Onana houdt Ajax overeind

De Amsterdammers dankten doelman André Onana dat het in die fase geen tegendoelpunt kreeg. De Kameroenese keeper redde op een pegel van Suleiman, waarna Veltman de bal uit de doelmond wegwerkte. Onana was kansloos op een kopbal van Andrija Pavlovic, maar zag die boven zich op de lat uiteenspatten. Andermaal Suleiman schoot hard in het zijnet, waarna Onana opnieuw een prachtige redding in huis had op een kiezelhard schot van Lucas Souza.

Noussair Mazraoui haalt het einde van APOEL-Ajax niet, hij krijgt tien minuten voor tijd rood. Ⓒ EPA

Bekijk ook: Herbeleef het gelijkspel van Ajax uit bij APOEL

Rode kaart Mazraoui

Met Sergiño Dest en Klaas-Jan Huntelaar als invallers bracht Ten Hag vers bloed, maar heel veel kansen kreeg Ajax in de tweede helft niet meer. De Amsterdammers moesten het laatste kwartier zelfs met tien man doorkomen, nadat scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz Mazraoui met zijn tweede gele kaart naar de kleedkamer had gestuurd. De ingevallen Huntelaar kreeg na een combinatie met Ziyech nog een grote kans, maar de spits kreeg zijn wippertje niet in het doel.

Het doelpuntloze gelijkspel biedt vanzelfsprekend nog alle kansen om de groepsfase van het miljoenenbal te bereiken, maar Ten Hag en de zijnen zullen op hun hoede zijn. In de vorige ronde verloor APOEL in eigen huis van FK Qarabag (1-2), maar wist het de return in Azerbeidzjan met 2-0 te winnen. Aan Ajax de taak ervoor te zorgen dat de Cyprioten niet nog eens kunnen stunten in een uitwedstrijd.