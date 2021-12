Premium Het beste van De Telegraaf

Column Wim Kieft: 'Bij Ajax mogen ze niet zeuren'

wim kieft

Wim Kieft

Voor de buis is het al verschrikkelijk om naar die wedstrijden te kijken zonder publiek en daarom zonder enige ambiance. Voor spelers is het nog veel erger om in die doodse stadions te spelen. Ajax verslaat een zwalkend Willem II met 5-0, maar het doet je allemaal weinig tot niets in zo’n sfeerloos decor. Je mag van spelers bijna niet verwachten dat zij onder zulke omstandigheden geweldige wedstrijden spelen.