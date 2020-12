Almere City FC klopt op de deur

Aanvoerder Ryan Koolwijk Ⓒ ANP/HH

ALMERE - Ryan Koolwijk vertoefde als speler van AS Trencin nog in Slowakije toen hij begin dit jaar door Almere City FC werd benaderd voor een overstap naar de Flevopolder. De 35-jarige routinier kende de huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie voornamelijk uit de tijd dat hijzelf jaren geleden tegen Almere City FC speelde. „Ik zag het als een soort ’amateur plus vereniging’, maar dat beeld veranderde compleet vanaf het moment dat ik hier op gesprek kwam”, aldus de aanvoerder van de Flevolanders.