Duel met Medvedev lonkt voor Van de Zandschulp

Almeida als kopman Emirates naar Vuelta

10.45 uur: UAE Team Emirates komt met João Almeida als kopman naar de start van de Ronde van Spanje in Utrecht. De Portugese wielrenner moest de Giro d’Italia kort voor het einde verlaten vanwege een coronabesmetting. Hij stond vierde in het klassement. Het wordt zijn debuut in de Vuelta die vrijdag begint en drie dagen op Nederlandse bodem plaatsvindt.

„De afgelopen maanden ging het niet helemaal zoals gewenst, maar ik kijk uit naar mijn debuut in de Vuelta”, zegt Almeida op de website van zijn ploeg. „Mijn conditie was niet 100 procent, maar in de Ronde van Burgos heb ik mijn vertrouwen hervonden”, aldus de 24-jarige Portugees, die in Spanje een rit won en tweede werd achter de Fransman Pavel Sivakov in het eindklassement.

Voor de massasprints rekent het team op de Duitser Pascal Ackermann. In de bergen hoopt Almeida steun te krijgen van met name de Amerikaan Brandon McNulty en de Spanjaard Marc Soler.

Serena begint toernooi Cincinnati tegen Raducanu; duel met Medvedev lonkt voor ’BvdZ’

10.07 uur: Serena Williams begint het tennistoernooi van Cincinnati met een partij tegen de Britse Emma Raducanu. Daarmee treft de Amerikaanse, die bezig is aan haar afscheidstournee, de winnares van de US Open van vorig jaar. Williams (40) kondigde onlangs aan dat het einde van haar loopbaan nadert. Verwacht wordt dat ze eind augustus op de US Open aan haar laatste toernooi begint.

Williams won na een blessureperiode vorige week in Toronto voor het eerst na ruim een jaar weer een partij. De 23-voudig grandslamkampioene maakte daarna in een interview met Vogue bekend dat ze wellicht bezig is aan haar laatste weken als tennisprof. Niet veel later verloor ze van de Zwitserse Belinda Bencic. In Cincinnati wacht haar een zware klus. Mocht ze winnen van Raducanu dan is mogelijk de Belarussische Victoria Azarenka haar volgende tegenstandster.

Williams, die op haar zeventiende in 1999 op de US Open haar eerste grandslamtitel veroverde, speelde niet eerder tegen Raducanu. De 19-jarige Britse won het toernooi in New York vorig jaar als qualifier.

Bij de mannen begint Botic van de Zandschulp met een partij tegen de Amerikaan Maxime Cressy. Bij winst volgt een duel met de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev die een bye heeft in de eerste ronde. Novak Djokovic trok zich zoals verwacht terug voor het masterstoernooi van Cincinnati. De Serviër, vorige maand winnaar van Wimbledon, wacht nog op versoepeling van de coronaregels in de VS. Djokovic is niet gevaccineerd en daarom vooralsnog niet welkom in New York.

Tennisster Haddad Maia zet opmars voort in Toronto

09.10 uur: De Braziliaanse tennisster Beatriz Haddad Maia zet haar opmars op de wereldranglijst voort. Nadat ze eerder al favoriete Iga Swiatek, de Poolse nummer 1 van de wereld, had uitgeschakeld, bereikte ze ten koste van olympisch kampioene Belinda Bencic de halve finales van het hoog aangeschreven toernooi van Toronto. Haddad Maia neemt het daarin op tegen Karolina Pliskova uit Tsjechië.

Haddad Maia (26) begon het jaar als nummer 82 van de wereld. Na zeges in juni op de grastoernooien van Nottingham en Birmingham nadert ze door haar optreden in Toronto de top 20. „Ik heb hier zo hard voor gewerkt. Het is een speciaal moment”, zei de Braziliaanse na haar zege in drie sets: 2-6 6-3 6-3.

In de andere halve finale staan de Roemeense Simona Halep en de Amerikaanse Jessica Pegula tegenover elkaar.