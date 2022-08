Sport Kort: Brouwer/Meeuwsen naar eindstrijd in Hamburg

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Beachduo Brouwer/Meeuwsen naar finale Elite 16 in Hamburg

23.09 uur: Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben de eindstrijd bereikt van het Elite 16-toernooi in Hamburg. Het Nederlandse duo was bij de laatste vier met 21-16 en 21-18 te sterk voor de Duitsers Nils Ehlers en Clemens Wickler.

In de finale nemen Brouwer en Meeuwsen het op tegen de Polen Michal Bryl en Bartosz Losiak, die het Nederlandse koppel Stefan Boermans/Matthew Immers met 22-20 21-17 versloegen. Brouwer en Meeuwsen hebben dit jaar nog geen Elite 16-toernooi gewonnen. Ze werden tweede in het Mexicaanse Rosarito en derde in de Tsjechische stad Ostrava.

Koolhof naar dubbelfinale masterstoernooi Montreal

21.35 uur: Tennisser Wesley Koolhof heeft zich met zijn Britse partner Neal Skupski verzekerd van een plek in de finale van het masterstoernooi van Montreal. Koolhof en Skupski versloegen bij de laatste vier de Duitsers Kevin Krawietz en Andreas Mies met 3-6 6-2 10-8.

In de eindstrijd nemen Koolhof en Skupski het zondag op tegen de Poolse combinatie Hubert Hurkacz/Jan Zielinski of de Brit Daniel Evans en de Australiër John Peers. Beide koppels zijn ongeplaatst, Koolhof en Skupski zijn de nummers 3 van de plaatsingslijst.

De 33-jarige Koolhof, de nummer 4 van de wereld, pakte dit seizoen al vijf titels met Skupski. Ze zijn het best presterende duo van 2022 en Koolhof kan volgende maand de nieuwe nummer 1 van de wereld worden in het dubbelspel.

Bijrol Nederlandse triatleten op door Frankrijk gedomineerd EK

19.56 uur: De Nederlandse triatleten hebben in München geen rol van betekenis kunnen spelen. Richard Murray, Donald Hillebregt en Victor Goené wisten de race over 1500 meter zwemmen, 39,2 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen allemaal te volbrengen, maar eindigden in de achterhoede. Het podium bestond volledig uit Franse triatleten.

Leo Bergère pakte in 1.41.09 het goud, voor zijn landgenoten Pierre Le Corre en Dorian Coninx. Murray, de geboren Zuid-Afrikaan die voor het eerst voor Nederland uitkwam op een EK, eindigde op de 37e plaats. De 33-jarige man van de Nederlandse triatlete Rachel Klamer gaf bijna vijf minuten toe op de winnaar. Hillebregt werd 51e op 8.16, vlak voor Goené.

Klamer speelde een dag eerder ook al een bijrol in de vrouwenwedstrijd. De nummer 4 van de Olympische Spelen van Tokio moest genoegen nemen met de zestiende plaats. De Europese titel ging naar de Britse Non Stanford. De triatleten sluiten hun EK zondagavond af met de gemengde teamestafette. Op dit onderdeel eindigde Nederland vorig jaar in Tokio op de vierde plaats.

Franse wielrenner slaat na aanval Van der Hoorn toe in Noorwegen

18.29 uur: De Fransman Victor Lafay heeft met winst van de derde etappe de leiding genomen in de Arctic Race of Norway. De 26-jarige renner van Cofidis, die vorig jaar een etappe in de Giro d’Italia won, sprong op de slotklim weg uit het peloton en soleerde naar de ritzege én de gele leiderstrui. De Noorse etappekoers eindigt zondag.

Taco van der Hoorn reed het grootste deel van de etappe over 177,7 kilometer voorop. De 28-jarige Nederlander behoorde tot de vier renners in een kopgroep die al vroeg in de rit was ontstaan. Op zo’n vijftien kilometer van de finish in Levanger, op de Skallstuggu, ging Van der Hoorn ervandoor. Alleen de Duitser Maurice Ballerstedt kon de renner van de Belgische ploeg Intermarché-Wanty-Gobert volgen. De twee koplopers werden aan het begin van de bijna 4 kilometer lange slotklim echter ingerekend door het peloton.

Met nog zo’n twee kilometer te gaan, sprong Lafay weg uit de voorste groep. De Fransman hield het vol tot aan de finish en reed zijn land- en ploeggenoot Axel Zingle, de winnaar van de eerste etappe, uit de gele trui. Dylan Groenewegen schreef vrijdag de tweede etappe op zijn naam door de massasprint te winnen.

EK-organisatie houdt vast aan starttijden marathon ondanks hitte

13:12 uur De aanvangstijden van de marathon bij de EK atletiek worden niet aangepast. Zo’n vijftig atleten hadden in een open brief gevraagd de wedstrijden te vervroegen vanwege de hoge temperaturen die ook maandag worden verwacht. De Duitse atletiekbond DLV meldde zaterdag dat de Europese bond EA niet aan dat verzoek heeft voldaan. De vrouwen starten maandag om 10.30 uur, de mannen een uur later.

De verwachting is dat het maandag iets minder warm is dan in het weekeinde, maar het zal nog altijd 24 tot 26 graden zijn als de marathonlopers in actie komen. Voor Nederland geldt Nienke Brinkman als een van de kanshebbers op een medaille.

Almeida als kopman Emirates naar Vuelta

10.45 uur: UAE Team Emirates komt met João Almeida als kopman naar de start van de Ronde van Spanje in Utrecht. De Portugese wielrenner moest de Giro d’Italia kort voor het einde verlaten vanwege een coronabesmetting. Hij stond vierde in het klassement. Het wordt zijn debuut in de Vuelta die vrijdag begint en drie dagen op Nederlandse bodem plaatsvindt.

„De afgelopen maanden ging het niet helemaal zoals gewenst, maar ik kijk uit naar mijn debuut in de Vuelta”, zegt Almeida op de website van zijn ploeg. „Mijn conditie was niet 100 procent, maar in de Ronde van Burgos heb ik mijn vertrouwen hervonden”, aldus de 24-jarige Portugees, die in Spanje een rit won en tweede werd achter de Fransman Pavel Sivakov in het eindklassement.

Voor de massasprints rekent het team op de Duitser Pascal Ackermann. In de bergen hoopt Almeida steun te krijgen van met name de Amerikaan Brandon McNulty en de Spanjaard Marc Soler.

Serena begint toernooi Cincinnati tegen Raducanu; duel met Medvedev lonkt voor ’BvdZ’

10.07 uur: Serena Williams begint het tennistoernooi van Cincinnati met een partij tegen de Britse Emma Raducanu. Daarmee treft de Amerikaanse, die bezig is aan haar afscheidstournee, de winnares van de US Open van vorig jaar. Williams (40) kondigde onlangs aan dat het einde van haar loopbaan nadert. Verwacht wordt dat ze eind augustus op de US Open aan haar laatste toernooi begint.

Williams won na een blessureperiode vorige week in Toronto voor het eerst na ruim een jaar weer een partij. De 23-voudig grandslamkampioene maakte daarna in een interview met Vogue bekend dat ze wellicht bezig is aan haar laatste weken als tennisprof. Niet veel later verloor ze van de Zwitserse Belinda Bencic. In Cincinnati wacht haar een zware klus. Mocht ze winnen van Raducanu dan is mogelijk de Belarussische Victoria Azarenka haar volgende tegenstandster.

Williams, die op haar zeventiende in 1999 op de US Open haar eerste grandslamtitel veroverde, speelde niet eerder tegen Raducanu. De 19-jarige Britse won het toernooi in New York vorig jaar als qualifier.

Bij de mannen begint Botic van de Zandschulp met een partij tegen de Amerikaan Maxime Cressy. Bij winst volgt een duel met de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev die een bye heeft in de eerste ronde. Novak Djokovic trok zich zoals verwacht terug voor het masterstoernooi van Cincinnati. De Serviër, vorige maand winnaar van Wimbledon, wacht nog op versoepeling van de coronaregels in de VS. Djokovic is niet gevaccineerd en daarom vooralsnog niet welkom in New York.

Tennisster Haddad Maia zet opmars voort in Toronto

09.10 uur: De Braziliaanse tennisster Beatriz Haddad Maia zet haar opmars op de wereldranglijst voort. Nadat ze eerder al favoriete Iga Swiatek, de Poolse nummer 1 van de wereld, had uitgeschakeld, bereikte ze ten koste van olympisch kampioene Belinda Bencic de halve finales van het hoog aangeschreven toernooi van Toronto. Haddad Maia neemt het daarin op tegen Karolina Pliskova uit Tsjechië.

Haddad Maia (26) begon het jaar als nummer 82 van de wereld. Na zeges in juni op de grastoernooien van Nottingham en Birmingham nadert ze door haar optreden in Toronto de top 20. „Ik heb hier zo hard voor gewerkt. Het is een speciaal moment”, zei de Braziliaanse na haar zege in drie sets: 2-6 6-3 6-3.

In de andere halve finale staan de Roemeense Simona Halep en de Amerikaanse Jessica Pegula tegenover elkaar.