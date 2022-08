Sport Kort: Fraaie primeur Pablo Carreño Busta

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Eerste eindzege masterstoernooi voor Spanjaard Carreño

00.08 uur: De Spaanse tennisser Pablo Carreño Busta heeft voor het eerst een masterstoernooi gewonnen. De 31-jarige nummer 23 van de wereld deed dat zondag in Montreal, waar hij in de finale afrekende met de Pool Hubert Hurkacz: 3-6 6-3 6-3. Hurkacz is de mondiale nummer 10.

Carreño Busta speelde in Montreal een sterk toernooi. Pas in de halve finale, tegen de Brit Dan Evans, verspeelde hij voor het eerst een set. In de finale gebeurde dat opnieuw en Hurkacz leek op weg naar een eenvoudige overwinning. Carreño Busta richtte zich in de tweede set echter op en trok de partij op overtuigende wijze naar zich toe.

Voor Carreño Busta is het zijn zevende toernooizege op de ATP Tour.

Roemeense Halep wint Toronto voor derde keer

22.21 uur: Simona Halep heeft het hoog aangeschreven tennistoernooi van Toronto op haar naam geschreven. De als vijftiende geplaatste Roemeense was in de eindstrijd te sterk voor de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia. Het werd 6-3 2-6 6-3.

Halep won het toernooi twee keer eerder, in 2016 en 2018. Toen vond het evenement nog plaats in Montreal plaats. Halep begon het toernooi in Toronto als nummer 15 van de wereld.

Voor de 26-jarige Haddad Maia kwam er met de nederlaag een einde aan een mooie reeks. De Zuid-Amerikaanse begon het jaar als nummer 82 van de wereld. Na zeges in juni op de grastoernooien van Nottingham en Birmingham komt ze door haar optreden in Toronto de top 20 binnen. Ze is nu nog de mondiale nummer 24. Haddad Maia won in Toronto onder anderen van Iga Swiatek, de Poolse nummer 1 van de wereld, en olympisch kampioene Belinda Bencic uit Zwitserland.

Van Riessen naar halve finales op EK

21.36 uur: Laurine van Riessen heeft bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in München de halve finales bereikt op de sprint. Op de gelegenheidspiste in de Messe versloeg Van Riessen haar landgenote Hetty van der Wouw in twee heats. Het sprinttoernooi wordt maandagmiddag voortgezet.

Van Riessen, die met de derde tijd in de kwalificaties goed was begonnen, had in de achtste finales de Britse Lauren Bell uitgeschakeld. Van der Wouw was te sterk geweest voor de Italiaanse Miriam Vece. In de strijd om een plaats in de finale neemt Van Riessen het op tegen de Duitse Emma Hinze. In de andere halve finale staan de Duitse Lea Sophie Friedrich en de Française Mathilde Gros tegenover elkaar.

Titelverdedigster Shanne Braspennincx ontbreekt op de sprint in München. Met het oog op de WK in oktober, vond zij een optreden op de 200 meterbaan van München niet passen in haar voorbereiding. De wereldtitelstrijd wordt, zoals vrijwel alle grote toernooien, op een 250 meterbaan afgewerkt.

Op de puntenkoers bij de vrouwen eindigde Lonneke Uneken als tiende. Het goud was voor de Belgische Lotte Kopecky, de regerend wereldkampioen. De Italiaanse Silvia Zanardi werd tweede, voor de Française Victoire Berteau.

Yoeri Havik miste op de afvalkoers net het podium. De Noord-Hollander werd vierde. Het goud was voor de Italiaan Elia Viviani, de regerend wereldkampioen. Opmerkelijk genoeg had Viviani eerder op de dag ook al de wegwedstrijd gereden. De Duitser Theo Reinhardt werd tweede, de Belg Jules Hesters derde.

Invaller Lang draagt met doelpunt bij aan zege van Club Brugge

20.39 uur: Noa Lang heeft met een doelpunt bijgedragen aan de uitzege van Club Brugge op OH Leuven (3-0). De aanvaller maakte het derde doelpunt voor de bezoekers. Hij benutte een strafschop in het King Power at Den Dreef Stadion.

Lang begon op de bank maar mocht in de 41e minuut de geblesseerde Andreas Skov Olsen vervangen. Casper Nielsen en Ferrán Jutglà maakten de eerste twee doelpunten voor de kampioen van België.

Club Brugge heeft 7 punten overgehouden aan de eerste vier competitiewedstrijden. De formatie heeft 5 punten minder dan koploper Royal Antwerp FC. De ploeg van trainer van Mark van Bommel is nog zonder puntenverlies. Het uitduel met KAS Eupen werd zondag gewonnen door een eigen doelpunt van Boris Lambert (0-1).

Turnster Visser blijft zonder medaille in toestelfinales EK

18.46 uur: Naomi Visser is er zondag bij de EK turnen in München ook in de toestelfinale op vloer niet in geslaagd een medaille te pakken. Visser had een foutje bij de landing van haar laatste sprongserie en kwam tot een score van 13,133. Daarmee kwam ze een half punt uit onder haar score van donderdag in de kwalificaties. Ze werd zesde.

Visser was eerder in de finale op brug als zevende geëindigd. Ook daar was haar oefening niet perfect, resulterend in een score van 13,066. Ze eindigde donderdag in de meerkamp als zesde. Met het team werd ze vierde in de landenwedstrijd.

De finale op vloer, het slotonderdeel van de EK voor vrouwen, werd gewonnen door de Britse Jessica Gadirova met een score van 14,000. Ze hield de Italiaansen Martina Maggio (13,933) en Angela Andreoli (13,866) achter zich.

Italië, winnaar van de landenwedstrijd en met Asia D’Amato ook goed voor de meerkamptitel, was goed vertegenwoordigd in de toestelfinales maar het leverde geen extra gouden medailles op. Op de brug ging de Europese titel tot vreugde van een groot deel van de toeschouwers naar Elisabeth Seitz. De Duitse kwam als laatste in actie en realiseerde een score van 14,433. Alice D’Amato pakte met 14,400 het zilver, de Française Lorette Charpy (14,166) het brons.

De sprongfinale werd gewonnen door de Hongaarse Zsofia Kovacs. Op de balk was er ook al Duitse winst dankzij Emma Leonie Malweski, tot vreugde van voormalig Oranje-bondscoach Gerben Wiersma die tegenwoordig de Duitse vrouwen onder zijn hoede heeft. Zaterdag zorgden die met brons in de landenwedstrijd voor een primeur. Nooit eerder hadden de Duitse turnsters als team een podiumplaats behaald op een EK.

Andreas Leknessund bezorgt Team DSM zege in Arctic Race

18.21 uur: De Noor Andreas Leknessund heeft de Arctic Race of Norway gewonnen. De renner van Team DSM kwam na een rit over 159 kilometer met start en finish in Trondheim alleen aan. Leknessund had voldoende marge om de leiderstrui over te nemen van de Fransman Victor Lafay, die na zijn etappezege van zaterdag leider was geworden in de vierdaagse rittenkoers.

Achter Leknessund finishte de Italiaan Nicola Conci als tweede, net voor de Fransman Axel Zingle.

Voor de 23-jarige Noor was het zijn vierde overwinning als wielerprof, zijn tweede dit jaar na een ritzege in de Ronde van Zwitserland. Leknessund was emotioneel toen hij besefte dat niet alleen de rit maar ook het eindklassement door hem gewonnen was. „Ik was met een aantal jongens voorop geraakt, maar dacht dat dit een ’tv-ontsnapping’ was. Ik genoot er wel van omdat ik uit deze buurt kom en luid werd aangemoedigd.maar ik dacht nooit dat ik weg zou blijven.”

Leknessund hield in het eindklassement de Canadees Hugo Houle en de Italiaan Conci achter zich.

Motorcrosser Glenn Coldenhoff wint in Finland

17.46 uur: Glenn Coldenhoff heeft de GP van Finland gewonnen. De Nederlandse motorcrosser, uitkomend in de MXGP, werd tweede in de eerste manche en won de tweede met overmacht.

Coldenhoff klom naar de derde plaats van het klassement voor het WK. Tim Gajser is de nieuwe wereldkampioen. De Sloveen kwam in Finland niet verder dan de zesde en zevende plaats maar kan met nog twee wedstrijden te gaan niet meer achterhaald worden. Hij is de opvolger van Jeffrey Herlings, die door een blessure zijn titel niet kon verdedigen.

Beachvolleyballers Brouwer en Meeuwsen verliezen finale Hamburg

16.27 uur: De beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben net naast de zege gegrepen op het Elite 16-toernooi in Hamburg. Het Nederlandse duo verloor in de finale van de Polen Michal Bryl en Bartosz Losiak. De beslissing viel pas ver in de derde set, die met 29-27 naar Bryl en Losiak ging.

Het Poolse koppel had de eerste set met 21-18 gewonnen, de tweede ging met 21-16 naar Brouwer en Meeuwsen. De beslissende set draaide daarna uit op een thriller.

Bryl en Losiak hadden in de halve finales met 22-20 21-17 gewonnen van Stefan Boermans en Matthew Immers. Dat Nederlandse duo moest het in de strijd om het brons afleggen tegen de Duitsers Nils Ehlers en Clemens Wickler (21-23 18-21).

Brouwer en Meeuwsen verloren dit jaar ook de finale van het Elite 16-toernooi in het Mexicaanse Rosarito. Ze werden derde in de Tsjechische stad Ostrava.

Anderlecht verslaat STVV in Sint-Truiden

16.08 uur: Anderlecht heeft de uitwedstrijd tegen STVV in de Belgische voetbalcompetitie vrij eenvoudig gewonnen. Lior Refaelov en Fábio Silva scoorden in de slotfase van de eerste helft en Benito Raman bepaalde de eindstand in Sint-Truiden (0-3).

Wesley Hoedt speelde de hele wedstrijd voor de bezoekers uit Brussel, die in punten gelijk zijn gekomen met koploper Royal Antwerp FC. De ploeg van trainer Mark van Bommel speelt zondag nog tegen KAS Eupen.

Estafettezwemmers op EK naar finale 4x100 meter vrije slag

11.46 uur: Op de vierde dag van de EK zwemmen in Rome hebben bijna alle Nederlandse deelnemers aan de ochtendsessie de volgende ronde bereikt. Luc Kroon deed dat op de 200 meter vrije slag, Maaike de Waard en Tessa Giele op de 100 vlinder, Tes Schouten op de 200 school en de mannenploeg op de 4x100 vrij. Alleen Imani de Jong werd uitgeschakeld, op de 1500 vrij.

De estafetteploeg, bestaande uit Stan Pijnenburg, Jesse Puts, Kroon en Sean Niewold, ging als vijfde naar de finale van zondagavond op de 4x100 vrij. De mannen klokten 3.15,47. Het verschil met Hongarije, dat zich als eerste plaatste, bedroeg 0,85 seconde.

De 20-jarige Kroon klokte in de series van de 200 vrij met 1.48,29 de vijftiende tijd. De Hongaar Kristóf Milák was ruim 2 seconden sneller (1.46,26). De pas 17-jarige Roemeen David Popovici, die zaterdag het 13 jaar oude wereldrecord van de Braziliaan César Cielo op de 100 vrij aanscherpte, zette de tweede tijd neer.

Op de 100 vlinder plaatsten De Waard (negende in 58,90) en Giele (tiende in 58,97) zich soepel voor de halve finales van zondagavond. Schouten kwalificeerde zich als achtste voor de halve finales van de 200 school in 2.27,11.

De Jong werd op de langste afstand, de 1500 meter, uitgeschakeld met een tijd van 16.40,11. Daarmee eindigde ze als elfde. De beste acht mogen terugkomen voor de finale.

Tennisfinale Montreal tussen Hurkacz en Carreño Busta

08.51 uur: De finale van het masterstoernooi in Montreal gaat tussen de Poolse tennisser Hubert Hurkacz en Pablo Carreño Busta uit Spanje. Hurkacz, de nummer 10 van de wereld, versloeg de Noor Casper Ruud (zevende op de wereldranglijst) in drie sets: 5-7 6-3 6-2. Carreño Busta plaatste zich voor zijn eerste mastersfinale ten koste van de Brit Dan Evans: 7-5 6-7 (7) 6-2.

De ongeplaatste Spanjaard, nummer 23 van de wereld, had op weg naar de halve finales nog geen set verloren. „Ik speel deze week ongelooflijk”, zei de 31-jarige Spanjaard, die de afgelopen jaren zes ATP-titels veroverde. In Montreal staat hij voor het eerst in de finale van een masterstoernooi.

Hurkacz (25) schreef vorig jaar de masters van Miami op zijn naam. De Pool pakte dit seizoen in Halle zijn vijfde titel op de ATP Tour. „De eerste anderhalve set was Casper beter, ik probeerde vooral in de wedstrijd te blijven. Ik moest bijblijven en vechten.”

De vrouwen bereiden zich in Toronto voor op de US Open. In die Canadese stad gaat de finale tussen de Roemeense Simona Halep, voormalig nummer 1 van de wereld, en Beatriz Haddad Maia. De 30-jarige Halep versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in drie sets (2-6 6-3 6-4), de Braziliaanse verraste Karolina Pliskova uit Tsjechië: 6-4 7-6 (7). Pliskova stond vorig jaar in de finale, toen het toernooi in Montreal werd gespeeld. Halep won het Canadese WTA-toernooi in 2016 en 2018.

Haddad Maia schreef in de aanloop naar Wimbledon de grastoernooien van Nottingham en Birmingham op haar naam, maar bleef daarna in Londen steken in de eerste ronde. In Toronto verraste ze deze week al Iga Swiatek, de Poolse nummer 1 van de wereld, en olympisch kampioene Belinda Bencic uit Zwitserland. Ze komt daardoor voor het eerst de mondiale top 20 binnen.