Ajax bindt Gravenberch: ’Dan wil je niet zomaar weg’

De 18-jarige middenvelder werd in 2010 opgenomen in de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Op 23 september 2018 maakte hij in de uitwedstrijd met PSV (3-0 nederlaag) zijn debuut voor de hoofdmacht. Inmiddels staat hij op veertien officiële wedstrijden drie treffers.

„Mij werd de laatste vaak gevraagd wat ik ging doen, maar ik heb de mensen om mij heen altijd gezegd, dat ik wilde blijven. Ajax heeft mij als kleine jongen opgepikt en ik speel hier nu tien jaar. Dan wil je niet zomaar weg.”

Liam van Gelderen

Ook het contract van Liam van Gelderen is door Ajax verlengd tot de zomer van 2023. De 19-jarige verdediger beschikte over een afgelopende verbintenis. Van Gelderen kwam tot dusver 18 keer uit voor Jong Ajax en wacht nog op zijn debuut in de hoofmacht.