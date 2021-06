Curaçao vernedert Maagdeneilanden en houdt WK in het vizier

Binnen een halfuur kwamen Brandley Kuwas, Michaël Maria (twee), Leandro Bacuna en Charlison Benschop (twee) al tot scoren. In de tweede helft besliste de ingevallen Kenji Gorré, de zoon van de Surinaamse bondscoach Dean Gorré, met twee doelpunten de eindstand.

Curaçao is door de ruime overwinning net als Guatemala nog foutloos in de kwalificatie voor het WK in Qatar. Dinsdag strijden beide landen tegen elkaar om een ticket voor de volgende kwalificatieronde. Curaçao heeft genoeg aan een gelijkspel om door te gaan. Beide landen hebben na drie wedstrijden negen punten, maar het doelsaldo van Curaçao is beter.

De zes groepswinnaars uit de eerste ronde van de kwalificatiereeks van de Concacaf, de federatie voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, gaan door naar de play-offs van later deze maand. De drie winnaars daarvan plaatsen zich voor de derde kwalificatieronde, waarin drie tickets voor het WK van 2022 in Qatar worden verdeeld. De nummer vier uit die ronde kan zich ook nog plaatsen voor het WK via een intercontinentale play-off. Suriname maakt net als Curaçao kans op een plek in de play-offs, maar de ploeg van Gorré moet dan dinsdag wel winnen van Canada, dat ook negen punten heeft en een beter doelsaldo.