Teameigenaar Haas verklaart ontslag Günther Steiner: ’Wil niet weer tiende worden’

Haas haalde Steiner in 2014 al binnen. Het team staat sinds 2016 op de grid. De laatste seizoenen verliepen ronduit teleurstellend. Haas eindigde afgelopen jaar als tiende en laatste bij de constructeurs. De intern gepromoveerde Ayao Komatsu is de opvolger van Steiner.

„Uiteindelijk draait het om prestaties”, aldus Gene Haas in een reactie op de website van de Formule 1. „In acht jaar tijd hebben we meer dan 160 races gereden, maar we hebben nooit op het podium gestaan. De laatste jaren zijn we telkens tiende of negende geworden. Ik ga hier niet zeggen dat het allemaal Günthers fout is, maar dit lijkt een juiste tijd om een verandering door te voeren en een andere richting in te slaan. Het leek er niet op dat, als we door zouden gaan op dezelfde weg, het nog zou gaan werken.”

Steiner is bij veel fans erg populair, met name door zijn optredens in de Netflix-documentaire Drive to Survive. Maar uiteindelijk telt alleen het resultaat, zegt Haas. „ Günther is een geweldige personaliteit. We hadden een zwaar einde van het afgelopen seizoen. Ik begrijp totaal niet waarom. Dat zijn vragen die je aan Günther moet stellen, wat er misging. Ik heb er in ieder geval geen interesse in om weer tiende te worden.”

Komatsu

Met engineer Komatsu kiest Haas voor een man met meer technische knowhow als teambaas, een richting die andere renstallen de voorbije periode ook hebben ingeslagen. De Amerikaanse eigenaar kiest ook bewust voor een man die het team al kent, in plaats van een ervaren teambaas van buitenaf.

„Günther had meer een menselijke benadering en was daar heel goed in. Ayao is erg technisch, hij kijkt naar zaken op basis van statistieken: dit is wat we slecht doen, hier kunnen we het beter doen. Een andere aanpak, dus. We hebben ook echt iets anders nodig, want zo goed deden we het niet.”