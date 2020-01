Live: Ajax op 3-0 dankzij perfecte hattrick

Ajax - Spakenburg is vanaf 20.45 uur live te volgen middels onze uitgebreide widget.

Ajax ging met een 3-0 voorsprong rusten. Siem de Jong maakte in de eerste helft een perfecte hattrick. Hij scoorde met links, rechts en zijn hoofd.

Erik ten Hag neemt het bekertreffen van vanavond tegen SV Spakenburg serieus. De trainer van Ajax stuurt tegen de tweede divisionist een Eredivisie-waardig elftal het veld in. Siem de Jong heeft een basisplaats en Edson Alvarez krijgt – weliswaar tegen een verzameling semiprofs – eindelijk de kans op zijn eigen plek: in het hart van de verdediging.

Alvarez is in het Mexicaanse nationale elftal middenvelder en redde Ajax aan het begin van dit seizoen op die positie uit de brand. De aankoop van 15 miljoen euro werd bij Club America evenwel tientallen keren gescout als centrale verdediger en was de beoogde opvolger van Matthijs de Ligt, die naar Juventus vertrok.

Sergiño Dest is rechtsback, Lisandro Martinez de linker centrale verdediger en Nicolas Tagliafico staat ’gewoon’ als linksback geposteerd. De meeste wijzigingen voert Ten Hag door op zijn middenveld. De invalbeurt van Carel Eiting tegen Sparta krijgt een vervolg met een basisplaats tegen Spakenburg. De bij Club Brugge aangeboden Razvan Marin krijgt weer eens het vertrouwen en De Jong wordt beloond voor zijn goede trainingskamp in Qatar.

Bruno Varela verdedigt het doel. De Portugees kan daarmee oefenen voor het duel met Getafe. André Onana is in de Europa League één duel geschorst.

Opstelling Ajax: Varela; Dest, Alvarez, Martinez, Tagliafico; Eiting, Marin, De Jong; Tadic, Traoré, Babel.

