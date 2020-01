Statistieken: Zevenklapper Ajax dankzij perfecte hattrick

De titelverdediger in het toernooi had woensdag als verwacht weinig problemen met Spakenburg, dat uitkomt in de tweede divisie. In de Johan Cruijff ArenA werd het 7-0 voor de formatie van coach Erik ten Hag.

Siem de Jong, die in de competitie weinig speelt, legde in de eerste helft de basis voor de ruime zege. De middenvelder was goed voor een onvervalste hattrick. Na de hervatting scoorden Lassina Traoré (2), Dusan Tadic én de 16-jarige Naci Ünüvar, die zijn debuut opfleurde met een benutte strafschop.

Ajax speelt in de kwartfinale tegen Vitesse, dat eerder op de dag Heracles Almelo uitschakelde.

