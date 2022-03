Premium Het beste van De Telegraaf

Voetbalfamilies zijn heel close en zien veel parallelen ’Rayane Bounida wil de abrupt onderbroken droom van Appie Nouri voltooien’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Vlnr: Marwane Bounida, Mohamed Nouri, Rayane Bounida, Mohamed Bounida en Mo Nouri.

Niet de ’bergen geld’ in Amsterdam hebben, zoals her en der gesuggereerd, voor Rayane Bounida (16) de doorslag gegeven voor Ajax te kiezen. Bij Anderlecht – de club die hem vormde en die hij dankbaar is – kon het Belgische supertalent hetzelfde salaris opstrijken. Bij FC Barcelona, Manchester City en PSG zelfs het veelvoudige. Maar Abdelhak Nouri wees hem de weg. „Rayane wil de abrupt onderbroken droom van Appie voltooien”, zegt Marwane, de trotse oudere broer van Bounida. „De reden dat we voor Ajax hebben gekozen is onze sterke band met de Nouri’s.”