Artsen geven Tour-held Joop Zoetemelk uitzicht op volledig herstel

Joop Zoetemelk, hier op beeld in juni van dit jaar. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Joop Zoetemelk heeft zo’n twee maanden nadat hij op zijn racefiets werd aangereden door een auto nog altijd veel last van zijn rechterhand en arm. Tijdens zijn val brak hij aan die zijde zijn pink, maar vooral de schade aan zijn zenuwen en spieren veroorzaakt veel pijn en beperkingen. „Ik kan nog geen pen of mes vasthouden, die vingers kan ik nauwelijks bewegen”, laat Joop Zoetemelk na een controle in het ziekenhuis weten. „Met die linkerarm, waarin ik twee botten brak, gaat het wel beter.”