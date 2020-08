Sport Kort: Europa League wordt hervat

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Weghorst, Elia en De Vrij in actie in Europa League

07.00 uur: Nu de nationale voetbalcompetities in Europa zijn afgerond, worden ook de Europese bekertoernooien uitgespeeld. Te beginnen met de Europa League, waarin zowel woensdag als donderdag vier wedstrijden uit de achtste finales op het programma staan. In zes gevallen betreft het een return, de duels Internazionale - Getafe en Sevilla - AS Roma gaan over één wedstrijd omdat die clubs elkaar als gevolg van de coronacrisis nog niet troffen.

Wout Weghorst speelt met VfL Wolfsburg in Kiev tegen Sjachtar Donetsk, dat in maart met 2-1 won in Duitsland. Eljero Elia verdedigt met de Turkse kampioen Basaksehir een voorsprong van 1-0 bij FC Kopenhagen. Beide duels beginnen om 18.55 uur. Om 21.00 uur start op Old Trafford de return tussen Manchester United en LASK Linz. De Engelsen wonnen in Oostenrijk met 5-0 en zijn dus al zo goed als zeker van een plek in de kwartfinales. Getafe en Inter, de Italiaanse club van Stefan de Vrij, treffen elkaar in Gelsenkirchen.

Vanaf de kwartfinales wordt de Europa League uitgespeeld in vier Duitse steden in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De finale is op vrijdag 21 augustus in Keulen.