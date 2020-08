Sport Kort: UEFA scheldt gele kaarten kwijt

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: UEFA scheldt gele kaarten kwijt na achtste finales CL en EL

11.37 uur: De UEFA heeft besloten dat gele kaarten niet worden meegenomen naar de kwartfinales van de Champions League en Europa League. De Europese voetbalbond heeft dat besluit genomen omdat de competitieopzet is veranderd; vanaf de kwartfinales worden de confrontaties beslist in één duel.

Een speler wordt geschorst na zijn derde gele kaart. Normaal gesproken werden de kaarten pas kwijtgescholden na de kwartfinales, waardoor spelers de finale niet kunnen mislopen door een schorsing vanwege hun derde gele kaart. Door de nieuwe regel wordt hetzelfde bewerkstelligd.

De achtste finales van de Champions League en Europa League worden deze week gespeeld. De Champions League wordt vanaf de kwartfinales afgemaakt in Lissabon, de Europa League in vier steden in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen: Gelsenkirchen, Keulen, Düsseldorf en Duisburg. Alles om reizen en daarmee mogelijke verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken.

Voetbal: Clubs moeten UEFA op hoogte houden van reisbeperkingen

10.48 uur: Clubs die komend seizoen meedoen aan een van de Europese clubtoernooien van de UEFA, moeten de Europese voetbalbond bijtijds op de hoogte stellen van reisbeperkingen en andere beperkingen die gelden vanwege het coronavirus. Gebeurt dat niet bijtijds, gaat de UEFA over tot het opleggen van een reglementaire nederlaag van 3-0.

De UEFA publiceert in aanloop naar de loting zelf al een lijst met de bij haar bekende reisbeperkingen tussen landen. Minimaal 48 uur voor het begin van de loting moeten clubs de UEFA informeren over andere zaken rond corona waar rekening mee gehouden moet worden.

Clubs is ook kenbaar gemaakt dat ze zelf een andere locatie moeten zoeken als een wedstrijd, bijvoorbeeld vanwege reisbeperkingen van de tegenstander, niet in het eigen stadion kan worden afgewerkt.

Voetbal: Weghorst, Elia en De Vrij in actie in Europa League

07.00 uur: Nu de nationale voetbalcompetities in Europa zijn afgerond, worden ook de Europese bekertoernooien uitgespeeld. Te beginnen met de Europa League, waarin zowel woensdag als donderdag vier wedstrijden uit de achtste finales op het programma staan. In zes gevallen betreft het een return, de duels Internazionale - Getafe en Sevilla - AS Roma gaan over één wedstrijd omdat die clubs elkaar als gevolg van de coronacrisis nog niet troffen.

Wout Weghorst speelt met VfL Wolfsburg in Kiev tegen Sjachtar Donetsk, dat in maart met 2-1 won in Duitsland. Eljero Elia verdedigt met de Turkse kampioen Basaksehir een voorsprong van 1-0 bij FC Kopenhagen. Beide duels beginnen om 18.55 uur. Om 21.00 uur start op Old Trafford de return tussen Manchester United en LASK Linz. De Engelsen wonnen in Oostenrijk met 5-0 en zijn dus al zo goed als zeker van een plek in de kwartfinales. Getafe en Inter, de Italiaanse club van Stefan de Vrij, treffen elkaar in Gelsenkirchen.

Vanaf de kwartfinales wordt de Europa League uitgespeeld in vier Duitse steden in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De finale is op vrijdag 21 augustus in Keulen.