Sport Kort: Voetbal in België mag ook in Vlaanderen van start

Voetbal: Voetbal in België mag ook in Vlaanderen van start

18.04 uur: De Vlaamse minister van Sport Ben Weyts heeft besloten dat de Belgische voetbalcompetitie komend weekeinde van start kan gaan, ook in het gebied rond Antwerpen. In die regio werden vorige week de coronamaatregelen aangescherpt, omdat het virus zich weer meer aan het verspreiden is. Dat leek ook ten koste te gaan van sportcompetities.

Weyts zegt nu dat sportcompetities weer zijn toegestaan, mits er rekening wordt gehouden met „de protocollen en de beslissingen van de Veiligheidsraad.” De wedstrijden die in de hoogste afdeling ter discussie stonden waren Antwerp - Moeskroen en KV Mechelen - Anderlecht.

„Bijna in heel Europa zijn of worden de sportcompetities gestart, zelfs in ’rode’ gebieden als Barcelona en Leicester wordt op alle niveaus gesport”, zegt Weyts. „Als we nu onze competities niet van start laten gaan, verklaren we onszelf tot de Covid-hoofdstad van de wereld.”

De beslissing van Weyts heeft ook betrekking op amateurcompetities.

Wielrennen: Impey volgt Froome naar wielerploeg Israel Start-Up Nation

15.05 uur: Daryl Impey vervolgt zijn loopbaan volgend jaar bij wielerploeg Israel Start-Up Nation, waar de Zuid-Afrikaan ploeggenoot wordt van Chris Froome. De 35-jarige Impey komt over van Mitchelton-Scott en heeft voor twee seizoenen getekend.

„Ik heb het gevoel dat ik uit mijn comfortzone moet stappen na negen jaar bij dezelfde ploeg. Ik dank Michelton-Scott voor de vriendschap, de geweldige herinneringen en de successen die we samen hebben gevierd, maar ik wil een nieuwe uitdaging”, zei Impey.

Een kleine maand geleden werd viervoudig Tourwinnaar Froome al door de ploeg gepresenteerd. „Je krijgt niet altijd de kans om te koersen met een van de grootste renners van de sport. Toen Chris me belde en me vertelde dat hij me vertrouwde en me aan zijn zijde wilde, voelde ik dat hij het meende”, aldus Impey. „Ik weet dat hij nog de Tour kan winnen. Het idee dat ik daar een belangrijke rol in kan spelen, is fantastisch.”

Impey won vorig jaar de negende etappe van de Tour de France. Ook schreef hij de Tour Down Under op zijn naam.

Voetbal: Deportivo Alavés stelt Machín aan als hoofdtrainer

13.44 uur: De Spaanse voetbalclub Deportivo Alavés heeft de Spanjaard Pablo Machín aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 45-jarige Machín, die Juan Ramón López Muniz opvolgt, werkte de voorbije jaren bij Sevilla en Espanyol.

Eind vorig jaar werd Machín ontslagen bij Espanyol, waar hij een slechte start van het seizoen beleefde. In maart van 2019 werd hij ook al bij Sevilla ontslagen. Daarvoor was Machín wel succesvol bij Girona, waarmee hij promoveerde naar La Liga.

Deportivo Alavés eindigde afgelopen seizoen op de zestiende plek en wist degradatie te voorkomen.

Formule 1: Kubica op Silverstone weer in Alfa Romeo-auto

12.45 uur: Robert Kubica maakt vrijdag op Silverstone als reservecoureur van Alfa Romeo Racing weer zijn opwachting tijdens de eerste vrije training. De 35-jarige Pool neemt het in de voorbereiding op ’70th Anniversary GP’ over van de Italiaan Antonio Giovinazzi.

Voor Kubica wordt het al zijn derde optreden in een trainingssessie van dit seizoen. Tijdens de Grote Prijs van Stiermarken verving hij ook Giovinazzi en bij de Grote Prijs van Hongarije nam hij het stuur over van Kimi Räikkönen.

„Ik ben blij om zo vaak achter het stuur te kruipen zo vroeg in het seizoen. Het besturen van een F1-auto is altijd bijzonder, maar vooral op een plek als Silverstone”, aldus Kubica. „De baan heeft zoveel geschiedenis. Het is een van de mooiste locaties van de autosport en hier rondrijden, zelfs zonder de fans, geeft je zo’n fijn gevoel. Mijn belangrijkste doel blijft echter het team helpen de auto te ontwikkelen.”

De eerste vrije training is vrijdag om 12.00 uur. De race begint zondag om 15.10 uur.

Voetbal: UEFA scheldt gele kaarten kwijt na achtste finales CL en EL

11.37 uur: De UEFA heeft besloten dat gele kaarten niet worden meegenomen naar de kwartfinales van de Champions League en Europa League. De Europese voetbalbond heeft dat besluit genomen omdat de competitieopzet is veranderd; vanaf de kwartfinales worden de confrontaties beslist in één duel.

Een speler wordt geschorst na zijn derde gele kaart. Normaal gesproken werden de kaarten pas kwijtgescholden na de kwartfinales, waardoor spelers de finale niet kunnen mislopen door een schorsing vanwege hun derde gele kaart. Door de nieuwe regel wordt hetzelfde bewerkstelligd.

De achtste finales van de Champions League en Europa League worden deze week gespeeld. De Champions League wordt vanaf de kwartfinales afgemaakt in Lissabon, de Europa League in vier steden in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen: Gelsenkirchen, Keulen, Düsseldorf en Duisburg. Alles om reizen en daarmee mogelijke verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken.

Voetbal: Clubs moeten UEFA op hoogte houden van reisbeperkingen

10.48 uur: Clubs die komend seizoen meedoen aan een van de Europese clubtoernooien van de UEFA, moeten de Europese voetbalbond bijtijds op de hoogte stellen van reisbeperkingen en andere beperkingen die gelden vanwege het coronavirus. Gebeurt dat niet bijtijds, gaat de UEFA over tot het opleggen van een reglementaire nederlaag van 3-0.

De UEFA publiceert in aanloop naar de loting zelf al een lijst met de bij haar bekende reisbeperkingen tussen landen. Minimaal 48 uur voor het begin van de loting moeten clubs de UEFA informeren over andere zaken rond corona waar rekening mee gehouden moet worden.

Clubs is ook kenbaar gemaakt dat ze zelf een andere locatie moeten zoeken als een wedstrijd, bijvoorbeeld vanwege reisbeperkingen van de tegenstander, niet in het eigen stadion kan worden afgewerkt.

Voetbal: Weghorst, Elia en De Vrij in actie in Europa League

07.00 uur: Nu de nationale voetbalcompetities in Europa zijn afgerond, worden ook de Europese bekertoernooien uitgespeeld. Te beginnen met de Europa League, waarin zowel woensdag als donderdag vier wedstrijden uit de achtste finales op het programma staan. In zes gevallen betreft het een return, de duels Internazionale - Getafe en Sevilla - AS Roma gaan over één wedstrijd omdat die clubs elkaar als gevolg van de coronacrisis nog niet troffen.

Wout Weghorst speelt met VfL Wolfsburg in Kiev tegen Sjachtar Donetsk, dat in maart met 2-1 won in Duitsland. Eljero Elia verdedigt met de Turkse kampioen Basaksehir een voorsprong van 1-0 bij FC Kopenhagen. Beide duels beginnen om 18.55 uur. Om 21.00 uur start op Old Trafford de return tussen Manchester United en LASK Linz. De Engelsen wonnen in Oostenrijk met 5-0 en zijn dus al zo goed als zeker van een plek in de kwartfinales. Getafe en Inter, de Italiaanse club van Stefan de Vrij, treffen elkaar in Gelsenkirchen.

Vanaf de kwartfinales wordt de Europa League uitgespeeld in vier Duitse steden in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De finale is op vrijdag 21 augustus in Keulen.