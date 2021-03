Erik ten Hag op z’n hoede: ’Dat mag en zal ons niet gebeuren’

Brian Brobbey en Erik ten Hag. Blijft de spits dan toch? Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het lijkt erop dat Ajax zichzelf om het jaar op de Europese voetbalkaart zet. Na de (verloren) Europa League-finale van 2017 en een plek bij de laatste vier in de Champions League in 2019 ligt een nieuw sprookje in het verschiet. Het uitstekende elftal van Erik ten Hag speelde Young Boys overhoop (3-0) en staat in 2021 met anderhalf been in de kwartfinale van de Europa League.